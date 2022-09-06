حسن مصطفى يكشف كواليس أزمته مع مانويل جوزيه.. فيديو

قال حسن مصطفى لاعب الأهلي السابق، إن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، قرر إيقافي 4 مباريات؛ بعد خلاف معه بسبب غروري.

وأضاف حسن مصطفى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" مانويل جوزيه قرر إيقافي 4 مباريات حينما كنت لاعبا في الأهلي؛ بعد خلاف معه بسبب غروري، لقد دخلت معه في صدامات عديدة".

وأكمل: "ثاني أزماتي مع مانويل جوزيه كان قرر جلوسي على دكة البدلاء، رغم أنني أقدم مباريات كويسه، جوزيه قرر وجودي على الدكة بسبب مشادة حدثت بيننا و قرر "يرخم عليا شوية وقعدني دكة"، كنت قاعد مقموص ومش طايقه".

وأردف: "جوزيه جه قالي أنت متضايق علشان مش بتلعب؟ قلتله انت علشان ماتش أفريقيا اللي جاي بتصالحني دلوقتي، علشان مضطر تلاعبني لإن اللاعيبة في المركز مش كويسة، جوزيه قالي طب ريح بقى شوية ونزلني 4 مباريات في قطاع الناشئين".

رأي حسن مصطفى في بيراميدز

كشف حسن مصطفى نجم الأهلي السابق عن وجهة نظره في لاعبي الأندية الكبرى المتنقلين بين أندية الدوري؛ بسبب حصولهم على عقود أعلى مادياَ.

وأضاف مصطفى خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت أن، اللاعب الذي يريد أن يقول “انا ابن النادي” لابد أن يحترم أنه كان من اسرة بسيطة أو اقل من بسيطة، والنادي احتضنه وميزه ورفعه هو وعائلته لمستوى أعلى؛ فيجب عدم ترك النادي بسبب “قرشين زيادة”.

وأكمل: الأموال ليست كل شيء، ولكن لا بد أن يعلم اللاعب أن انتمائه للفريق الذي يلعب به هو الأهم، وهذا أصبح نادرا في هذه الأوقات.

وتابع: اللاعب في حال رغبته بالانتقال لأنديه ترفعه مادياَ؛ يجب عليه العمل بجهد والاتجاه للاحتراف غير ذلك لا يصح.

وأشار مصطفى إلى أن، خير دليل أن “الفلوس” مش كل حاجة، فنادي بيراميدز يملك مليارات ولكنه لم يستطع أن يحقق بطولات، ولو استمر كثيراَ لن يحصل على بطولات.

واختتم تصريحاته: بيراميدز لن يتم الضغط عليه من جماهير أو سوشيال ميديا الفريق واللاعبين ومجلس الادارة مرتاحين ولا يوجد ما يعرضهم لضغط لكي يحققوا بطولات.