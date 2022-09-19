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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل رحيلها.. كيف بدت الملكة في آخر صورة لها

صدى البلد

نشر قصر باكنجهام منذ ساعات وقبل وقت قصير من جنازتها أخر صورة لـ الملكة إليزابيث الثانية والتي لم ترى من قبل وهي تبتسم بـ فرح قبل وفاتها بفترة قصيرة.

تُظهر الصورة ، التي التقطت في مايو قبل احتفالات اليوبيل البلاتيني ، الملكة وهي تبتسم بالكاميرا في منزلها في قلعة وندسور، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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في حديث تلفزيوني  لـ لإشادة  بـ حماتها، قالت الملكة كاميلا عن الملكة الراحلة "عينيها الزرقاوين الرائعتين، سأتذكر ابتسامتها دائمًا".


وتبدو الملكة في الصورة وهي ترتدي فستانًا أزرق داكن مع شعرها مجعدًا بشكل أنيق ، ترتدي عقدها المفضل من اللؤلؤ المكون من ثلاثة خيوط وأقراط من اللؤلؤ ودبابيس الزبرجد والماس التي كانت هدية عيد ميلادها الثامن عشر من والدها جورج السادس في عام 1944 .


ارتدت جلالة الملكة دبابيس الزينة عندما خاطبت الأمة في الذكرى الخامسة والسبعين ليوم في عام 2020 ولخطابها المتلفز في اليوبيل الماسي في عام 2012.

التقط الصورة المصور رانالد ماكيشيني ، الذي التقط أيضًا صورة اليوبيل للملكة التي تم إصدارها للاحتفال ببدء الاحتفالات الوطنية لحكمها الذي دام 70 عامًا، احتفلت الملكة إليزابيث بـ يوبيلها البلاتيني مع الأمة قبل ثلاثة أشهر من وفاتها.

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يأتي إصدار الصورة عقب ترتيب الخدمة في جنازة الغد (19 سبتمبر) ، وكشف أن اثنين من أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون سيحضرون، كما سيحضر الأمير جورج والأميرة شارلوت جنازة الملكة بعد إدراجهما في قائمة الموكب.

وسينضم إلى الأمير وليام وكيت ميدلتون جورج ، تسعة أعوام ، وشارلوت ، سبعة أعوام ، بالإضافة إلى 2000 شخص في وستمنستر أبي.

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