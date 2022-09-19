توب مكشوف وتاتو.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بإطلالتها| شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت هنا الزاهد في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الرمادي الذي لا يحمل أي تطريزات أو نقوشات مما كشف عن التاتو في يدها ومنحها إطلالة مميزة.

لفتت هنا الزاهد الأنظار في الصورة بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.