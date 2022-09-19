برلماني: العفو الرئاسي خطوة عظيمة من القيادة للبناء الصحيح للجمهورية الجديدة.. فيديو

قال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب وعضو مجلس الشيوخ أن المفرج عنهم بقرار عفو رئاسي يحتاج إلى أن يشعر بكونه مواطن مصري حر حتى يستطيع العيش بحرية وسط الآخرين ولابد أن يشعر الدولة تحتضنه والقيادة السياسية تعمل على مصلحته.

وأضاف "مطر" خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن" الفضائية، أن العفو الرئاسي خطوة عظيمة من القيادة السياسية للبناء الصحيح للجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب وعضو مجلس الشيوخ أن جميع أجهزة الدولة تعمل جنب بجانب في سرعة تنفيذ قرار العفو الرئاسي لبعض المحبوسين حتى يعودوا إلى أهاليهم مرة أخري ويشعرون باهتمام الدولة تجاههم.