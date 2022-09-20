عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان وكوريا الجنوبية تواصلان المفاوضات لحل قضية العمل في زمن الحرب

صدى البلد

 اتفق وزيرا خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا وكوريا الجنوبية بارك جين على مواصلة المفاوضات، من أجل حل قضية العمل في زمن الحرب المعلقة بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وأكد بارك - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/- أن الجانب الكوري الجنوبي يبذل جهودا لإيجاد حل قبل تصفية الأصول المصادرة من الشركات اليابانية، بينما جدد هاياشي دعوته للجانب الكوري الجنوبي للعمل بمسئولية لحل هذه القضية.


وشدد الوزيران على أنهما سيواصلان المحادثات لحل القضية وإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى حالة جيدة، كما اتفقا على أن تتعاون اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل وثيق في التعامل مع كوريا الشمالية التي تعمل على تسريع برامجها النووية والصاروخية.


وصرح هاياشي - للصحفيين بعد الاجتماع - بأنه أجرى محادثات مع بارك على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، موضحا أنه بينما يوجد لدى اليابان وكوريا الجنوبية العديد من القضايا العالقة، فإن الجانبين على استعداد لتسويتها ويواصلان المحادثات لتحقيق هذه الغاية.


وأشار هاياشي إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن عقد قمة محتملة بين رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

الذهب ينهار عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن في مصر

دعاء سورة يس لقضاء الحوائج في الصباح.. بـ10 أدعية تعيش أحلامك

مفاجأة صادمة بشأن حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بـطريقة rubrics

لماذا أمر الرسول بقراءة يس على الموتى؟.. علي جمعة: لـ7 أسباب

تسريبات تكشف سعر ومواصفات ساعة جوجل Google Pixel Watch.. فيديو

خيل وحفلات بدوية.. أول كامب سفاري بالوديان يمتع المصطافين في مطروح.. شاهد

تفاصيل الإحاطة السرية.. أمريكا تقدم 12 مليار دولار كدعم لأوكرانيا

قطع الكهرباء عن 11 قرية في القليوبية.. اعرف التفاصيل والمواعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب ضد مدرس صور الفتيات داخل مركز.. أمي قالتلي مفيش واحدة هتبصلك

علقة موت.. قرود شرسة تهاجم شابا هنديا وتبرحه ضربا.. شاهد

طريقة عمل اللانشون قبل المدارس.. سهلة وسريعة

أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

فيديو

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ