اليابان وكوريا الجنوبية تواصلان المفاوضات لحل قضية العمل في زمن الحرب

اتفق وزيرا خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا وكوريا الجنوبية بارك جين على مواصلة المفاوضات، من أجل حل قضية العمل في زمن الحرب المعلقة بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكد بارك - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/- أن الجانب الكوري الجنوبي يبذل جهودا لإيجاد حل قبل تصفية الأصول المصادرة من الشركات اليابانية، بينما جدد هاياشي دعوته للجانب الكوري الجنوبي للعمل بمسئولية لحل هذه القضية.



وشدد الوزيران على أنهما سيواصلان المحادثات لحل القضية وإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى حالة جيدة، كما اتفقا على أن تتعاون اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل وثيق في التعامل مع كوريا الشمالية التي تعمل على تسريع برامجها النووية والصاروخية.



وصرح هاياشي - للصحفيين بعد الاجتماع - بأنه أجرى محادثات مع بارك على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، موضحا أنه بينما يوجد لدى اليابان وكوريا الجنوبية العديد من القضايا العالقة، فإن الجانبين على استعداد لتسويتها ويواصلان المحادثات لتحقيق هذه الغاية.



وأشار هاياشي إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن عقد قمة محتملة بين رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.