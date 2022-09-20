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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتكون حصوات الكلى؟.. أعراض تنذر بحدوثها

ما هي حصوات الكلى؟ 
ما هي حصوات الكلى؟ 

حصوات الكلى عبارة عن كتل صلبة تتشكل بسبب تراكم الفضلات في الدم، وتتكون عادة في الكلى أو الحالب وهو الأنبوب الذي يربط الكلى بالمثانة.

 

ما هي حصوات الكلى؟ 
 

 

يمكن أن تكون حصوات الكلي مؤلمة للغاية، ويمكن أن تؤدي إلى التهابات الكلى أو عدم عمل الكلى بشكل صحيح إذا تركت دون علاج، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.
 

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ويعاني عُشر البريطانيين والأمريكيين من حصوات في الكلى، بينما يكون الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عامًا أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى من غيرهم؛ حيث من المتوقع ما يصاب خمس أشخاص من كل 100 شخص بحصوات الكلى .

ومن المرجح أن تحدث حصوات الكلي ذلك إذا كان الشخص لا يشرب كميات كافية من السوائل والمياه، أو يتناول أدوية معينة، أو إذا كان يعاني من حالة مرضية معينة قد تزيد من تكون حصوات على الكلى .

 

ما هي حصوات الكلى؟ 



وتشمل أعراض تكون حصوات الكلي ألمًا في جانب البطن، وألمًا شديدًا يأتي ويذهب والشعور بالغثيان أو القيء؛ حيث يجب على الأشخاص الذين يعانون من ألم شديد، مع ارتفاع في درجة الحرارة  أو وجود دم في البول ، الاتصال بالطبيب على الفور.

وبمجرد تكوين حصوات الكلى ، سيحاول الجسم تمريرها عبر البول؛ حيث معظمها صغير مما يمكنها من المرور عبر مجرى البول، ولكن حصوات الكلى الكبيرة قد تحتاج إلى تفتيت بالليزر أو الجراحة، إو إزالتها بالمنظار إن وصلت إلى الحالب.

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