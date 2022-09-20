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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول روسي كبير يبرر استفتاءات المناطق الانفصالية عن أوكرانيا بهذه الحجة

دميتري ميدفيدف
دميتري ميدفيدف

قال الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، إنه من ”الضروري” للمناطق الانفصالية التي تدعمها روسيا في شرق أوكرانيا إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

 

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ادعى ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن جمهورية دونيتسك ولوجانسك الشعبية، ستتم حماية مصالحها إذا أصبحت جزءًا من روسيا.

قال ميدفيديف : ”الاستفتاءات في دونباس ضرورية، ليس فقط من أجل الحماية المنهجية للسكان والأراضي المحررة الأخرى، ولكن أيضًا لاستعادة العدالة التاريخية”.

وأضاف: ”بعد تنفيذها وقبول مناطق جديدة في روسيا ، سيصبح التحول الجيوسياسي في العالم لا رجوع فيه” ، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى روسيا سيمكن موسكو من تبرير الدفاع عن مثل هذه المناطق، التي يُنظر إليها بالفعل على أنها تحت سيطرة موسكو.

 

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