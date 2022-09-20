زعيم أوروبي يهاجم الاتحاد مدافعًا عن بوتين: حرب روسيا لها ما يبررها

هاجم زعيم أوروبي الاتحاد القاري مدافعًا عن الرئيس الروسي بوتين، حيث قدم زعيم صرب البوسنة الانفصالي ميلوراد دوديك الدعم الكامل للحرب الروسية لأوكرانيا، مقارنًا بينه وبين البوسنة، قائلا إن الصرب المحليين لا يمكنهم الذهاب إلى المدارس نفسها التي يرتادها المسلمون، وفق ذكرت صحف أوروبية.

ودفاعًا عن بوتين، وخلال مقابلة مع وكالة تاس الروسية، قال دوديك إن رغبة صرب البوسنة في الاتحاد مع صربيا كانت "طبيعية".

ومن أجل بوتين، ذكر إنه وضع مشابه مع الروس في أوكرانيا ، 15 مليون منهم ، الذين حرموا من حقهم في التحدث بلغتهم من قبل السلطات.

ولفت إلى إن هذا هو السبب في أن العملية الخاصة لروسيا لها ما يبررها ، وهو ما يتمثل في الحاجة إلى حماية شعبهم، ولهذا فبوتين على حق.

وذكر "إنه نفس الشيء هنا. لا يمكننا تقاسم نفس المدارس والكتب المدرسية مع المسلمين "، في إشارة إلى واحدة من الدول الثلاث الرئيسية التي تتشارك عرقيتها في البوسنة، وهم الكروات والصرب والبوشناق، ومعظمهم من المسلمين.

ومن المقرر أن يلتقي دوديك ، الذي أعتبرته الإدارة الأمريكية عاملًا لتقويض جهود السلام وسيادة القانون، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا لمناقشة "مشاريع الطاقة الملموسة في ضوء سلوك وتحركات الغرب".

وأضاف :أن الغرب "لم يتوقف أبدًا عن محاربة العالم الأرثوذكسي. نحن نفهم ذلك. تلك المعركة لها هدف فريد: السيطرة على الموارد الطبيعية لروسيا. هذا هو السبب وراء ذهاب نابليون وهتلر إلى هناك.. يريد الغرب اليوم أيضًا احتلال تلك المناطق ".