ما مصير موظفي الملكة إليزابيث بعد وفاتها؟

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن ما يصل إلى 20 من أفراد الطاقم الملكي الذين قدموا خدمات شخصية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية قد تم إخبارهم بأن وظائفهم معرضة للخطر في عهد الملك تشارلز.

وتم إبلاغ المتضررين بعد فترة وجيزة من وفاة الملكة، لكن العائلة المالكة نصحتهم بأن المشاورات الرسمية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد الجنازة الرسمية يوم الاثنين.

كان الموظفون الذين غادروا قلقين بشأن وظائفهم خلال فترة الحداد هم أولئك الذين عملوا بشكل وثيق مع الملكة.

وفقاً للمصادر، يمكن أن يشمل الخطر بعض المصممات المسؤولات عن ملابس الملكة الشهيرة والموظفين الذين ساعدوا الملكة على التنقل بين القصور الملكية.

يأتي هذا التطور في أعقاب الكشف الأسبوع الماضي عن أنه تم إخطار ما يصل إلى 100 موظف في المقر الرسمي السابق للملك تشارلز، كلارنس هاوس، بأنهم قد يفقدون وظائفهم.

كان الموظفون في المكتب المالي وفريق الاتصالات والسكرتارية الخاصة من بين أولئك الذين تلقوا إشعاراً خلال خدمة الشكر للملكة في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة في 12 سبتمبر بأن وظائفهم في كلارنس هاوس بخطر.

توضح هذه الحالات الطبيعة السريعة لانتقال التاج من الملكة إليزابيث الثانية إلى الملك تشارلز الثالث.

في حالة الموظفين الشخصيين للملكة، تم إرسال خطاب نيابة عن أندرو باركر بصفته اللورد الحارس، وهو أكبر ضابط في الأسرة المالكة. وفي الوقت نفسه، تم توفير جلسات استشارية وخط ساخن خاص لأولئك الذين يشعرون بالحزن من أنباء وفاة الملكة - العاملين في الأقسام الخمسة في منزلها.

وتم إخبار الموظفين أنه كان من المقرر إجراء استشارة رسمية مع السير مايكل ستيفنز، حارس المحفظة السرية، لمناقشة التسريحات المحتملة بين الموظفين الشخصيين بعد قداس الجنازة يوم الاثنين في كنيسة وستمنستر وكنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

وقال القصر في رسائله إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية ولكن كان من المتوقع حدوث تأثير على الأدوار.

وأوضح مارك سيروتكا، الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل عدداً من الموظفين في القصور الملكية: «يشعر أعضاؤنا بخيبة أمل وحزن شديد بسبب هذا التطور. لقد عملوا مع الملكة، بشكل وثيق، لسنوات ويشعرون بالإحباط بسبب السماح لهم بالرحيل».