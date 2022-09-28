عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قصة عن العين والحسد في عهد النبي.. صحابي أغمى عليه

العين والحسد
العين والحسد

العين والحسد ذكر بعض أهل العلم أربع خطوات للتحصين من الحسد والعين والسحر، وهي: أولًا الاستعانة على قضاء الحوائج والمصالح بالكتمان، ثانيًا: قراءة المعوذتين، ثالثًا: إطعام وسقاية الحاسد قدر استطاعة المحسود لاتقاء غله، رابعًا: التعرف على الحاسد من لحن قوله لمحاولة اتقاء شره.

 

الحسد في القرآن 


يقول الله تعالى في سورة الفلق (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).

 

 

أضرار الحسد


الحسد من الأمور المؤذية والتي لها أضرار كبيرة على الإنسان، فمن أضرار الحسد أنه يصيب الإنسان وقد يهلكه ، والعين والحسد لهما خطورة كبيرة على المسلم.

 

قصة عن العين والحسد في عهد النبي


سيدنا سهل بن حنيف، كان رجلًا جميلًا، في الشكل واللون والجسد والملبس، فأراد أن يغتسل ونزع رداءه فرآه الصحابي عامر بن ربيعة ، فنظر إليه نظرة وقال "والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، وفي رواية ولا جلد عذراء من شدة جمال سيدنا سهل، فصرع سيدنا سهل وخرّ مغشيًا عليه وأصابه مرض شديد لدرجة أنه فقد الوعي.


قصة عن العين والحسد

هرع الصحابة للرسول وقالوا "أدرك سهل" فأتى النبي وقصوا له ما حدث فقال النبي "علام يقتل أحدكم أخاه ألا هل بركت" وفي رواية "إذا رأي أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة".

 

أدعية التحصين من الحسد والعين

«أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)، «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)، «بسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء).

 

دعاء الحسد والعين والسحر

ذكر بعض أهل العلم أربع خطوات للتحصين من الحسد والعين والسحر، وهي: أولًا الاستعانة على قضاء الحوائج والمصالح بالكتمان، ثانيًا: قراءة المعوذتين، ثالثًا: إطعام وسقاية الحاسد قدر استطاعة المحسود لاتقاء غله، رابعًا: التعرف على الحاسد من لحن قوله لمحاولة اتقاء شره، امتثالًا لقوله تعالى فى الآيات 29 - 30 من سورة محمد: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ * وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ».

 

تحصين النفس من العين والحسد

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن أفضل طريقة لتحصين النفس من العين والحسد لعلاج المس، منوها بأن أفضل طريقة للعلاج في قراءة المعوذتين.

 

وقال مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، متحدثا عن أفضل طريقة لعلاج المس، أن قراءة المعوذتين صباحا ومساءا تقي من المس، وكذلك قراءة آية الكرسي قبل النوم 11 مرة.

 

وأضاف أنه يستحب قراءة "أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة" و"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ" فهذه كلمات تحفظ من كل شيء علم أو لم يعلم.

 

آيات الشفاء من العين والحسد مكتوبة


• «وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيّنّاهَا لِلنّاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلّ شَيْطَانٍ رّجِيمٍ * إِلاّ مَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مّبِينٌ » الآية 16-18 من سورة الحجر.
• «وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى» الآية 131 من سورة طه.
• « فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» الآية 79 من سورة القصص.
• «وَلَوْلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لاَ قُوّةَ إِلاّ بِاللّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا » الآية 39 من سورة الكهف.
• «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النّجُومِ* فَقَالَ إِنّي سَقِيمٌ * فَتَوَلّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ» الآية 88 – 90 من سورة الصافات.
• «سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلا قَلِيلا» الآية 15 من سورة الفتح.

 

علامات السحر والحسد 

 

ألمح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الحسد والسحر ذكرهما الله تعالى في كتابه، كما قال: «ومَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ»، وقوله تعالى «وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(5)» الفلق.

 

وأكد الدكتور محمود شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أن المسلم يجب أن يعتقد أنه لم ولن يتمكن أي إنسان من إنسان آخر، بخير أو شر إلا بإذن الله؛ كما قال تعالى: « وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ».

 

وواصل: أن السحر والحسد يكونان بلاءً من الله، أو ابتلاءً، موضحًا أن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره؛ ليكفر الله بالبلاء عنها، كما قال الله تعالى: «نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)» الأنبياء.

 

وأوضح أمين الفتوى أن العلاج من السحر والحسد بكثرة ذكر الله والحفاظ على الأذكار الموظفة التي منها أذكار الصباح وأذكار المساء، والرقية الشرعية وقراءة القرآن الكريم، مشيرًا إلى اللجوء إلى الله والافتقار إليه، وقوله تعالى «واستعينوا بالصبر والصلاة».

العين والحسد الحسد في القرآن أضرار الحسد قصة عن العين والحسد في عهد النبي قصة عن العين والحسد أدعية التحصين من الحسد والعين ايات الشفاء من العين والحسد مكتوبة علامات السحر والحسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

حسن حمدي يتوسط للخطيب لإعادة رمضان صبحي للأهلي.. إكرامي يكشف الحقيقة

كولر يُفاجئ النادي الأهلي بطلب جديد| تفاصيل

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

حدث ليلاً| تركيا: مصر شريك وثيق في أمن الطاقة.. مبروك عطية ينتظر قرار المحكمة.. تسمّم 12 مواطنًا بسوهاج.. وفاة حماة شيريهان وإسعاد يونس

الخارجية الأمريكية: نبحث عن طرق لتسهيل إتاحة الإنترنت للمواطنين بإيران

أخبار التكنولوجيا|موبايل تاتش من نوكيا يغنيك عن كل الهواتف الغالية.. وقم بتحديث واتساب فورًا لوجود ثغرات أمنية خطيرة

قصة عن العين والحسد في عهد النبي.. صحابي أغمى عليه

سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-9-2022

وصَّى أن يدفن بالساحل الشمالي .. محطات في حياة أحمد رمزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص.. وطبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

ليس لها علاقة بالفاكهة .. طبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

كارثة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ