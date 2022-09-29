نجم الزمالك السابق يكشف راأه في اعتزال أحمد الأحمر

أكد حسن يسري نجم كرة اليد بنادي الزمالك السابق أن أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك لكرة اليد قيمة كبيرة في كرة اليد المصرية ويلعب دورا كبيرا مع الفريق بشكل قوي.

وقال حسن يسري نجم كرة اليد بنادي الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "أحمد الأحمر قيمة كبيرة في كرة اليد المصرية ولست مع مطالب البعض على مواقع السوشيال ميديا له بالاعتزال في المرحلة المقبلة".

وأضاف:"أحمد الأحمر له دور كبير داخل وخارج الملعب داخل فريق الزمالك ولم شمل كبار لاعبي الفريق ".

يد الزمالك تستعد لأفريقيا

وعلي صعيد آخر بدأ الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني الإسباني ماتيو جارالدا، استعداداته للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل في تونس.

وخسر الزمالك لقب البطولة العربية، بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بنتيجة (29-28)، في المباراة النهائية.

وطلب المدير الفني للقلعة البيضاء من اللاعبين غلق صفحة البطولة العربية، والاستعداد بقوة للمشاركة في البطولة الأفريقية من أجل حصد اللقب ومصالحة الجماهير.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى رفقة فرق، الأفريقي التونسي وفاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري ومولودية الجزائر.

فيما وقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب أندية الترجي التونسي وجي اس كي من الكونغو الديمقراطية وفلاورز البينيني ووفاق عين التوتة الجزائري.