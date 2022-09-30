بمهرجان استقبال صديق البيئة.. جامعة عين شمس تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

يتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب استعدادات استقبال العام الجامعي الجديد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.



أجرى كل من الدكتور محمود المتيني و الدكتور عبد الفتاح سعود جولة تفقدية بجميع الحرم الجامعي للاطمئنان على جاهزية استقبال الطلاب صباح الغد كما تابعا تجهيزات فاعليات مهرجان الاستقبال الذي ينفرد هذا العام بفاعليات صديقة للبيئة .



كما أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود جولة بالمدن الجامعية للاطمئنان على جاهزية المدن لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.



ومن المقرر أن تنطلق الفاعليات في التاسعة صباحا برفع وتحية العلم بساحة الحرم الرئيسي للجامعة، ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة الطلابية في إطار قضايا الاستدامة والمناخ والبيئة إلى جانب الفقرات الفنية المتنوعة وغيرها العديد من الفاعليات.