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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مع بدء الدراسة.. طرق سهلة لتصبح معيدا والحصول على وظيفة بعد التخرج

قاعة محاضرات
قاعة محاضرات

أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس والخبير التربوي أن الثانوية العامة لسيت نهاية مرحلة التعليم ويمكن للطلاب المقبلين على الحياة الجامعية التفوق والالتحاق بوظيفة في هيئة أعضاء التدريس بكل سهولة ولكن بالمذاكرة والانتباه إلى كافة المحاضرات.

شروط القبول بهيئة أعضاء التدريس 

وأضاف تامر شوقي لـ صدي البلد أنه لابد من توافر عدة شروط ليتم تعيين الطالب معيدا وهي أن يكون من أوائل الدفعة، ولابد من إجراء مقابلات شخصية للتأكد من سلوكه نفسيا.

 

وأوضح تامر شوقي أنه في جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة منوها يشترط فيمن يعين معيدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

 

وأشار تامر شوقي إلى أن الجامعة تختلف كثيرا عن الثانوية العامة، باختلاف عدد صفحات الكتب التي يمكن ان تتعدى في الجامعة الي 700 صفحة لذلك يجب الانتباه إلى المحاضرات والتركيز الدائم مع أثناء المحاضرات وكتابة المحاضرات أثناء اللقاء المحاضرة .

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وقدم استاذ علم النفس التربوي عدة نصائح للطلاب الجدد بالجامعات المصرية أولا أن يحرص الطالب أو الطالبة على تكوين شبكة علاقات عامة خاصة أصحاب الخبرات والقيادات المتوفرين في المرحلة الجامعية من الأسر والمنظمات وحتى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم.

 

وأضاف أنه يجب على الطلاب يبذلوا قصارى جهدهم في السنوات الأولى حتى يشعر الطالب بالثقة في السنة الأخيرة عند التخرج والحصول علي تقدير عالي يؤهله للالتحاق بوظائف عديدة بالإضافة الي الالتحاق بهيئة التدريس .

 

وتابع الخبير التربوي أنه يجب عدم الاعتماد على المحاضرات النهائية مشددا علي  ضرورة الالتزام بحضور المحاضرات، وعدم الاعتماد على المحاضرات النهائية في الفصل الدراسي، منوها بأنه يجب المشاركة في المناقشات مع الأساتذة الجامعيين أثناء المحاضرة لأن ذلك يساعد على استيعاب المنهج بسهولة.

واستكمل تامر شوقي أنه لابد أن يتعلم الطالب اثناء الدراسة علوم الكمبيوتر وتعلم لغة إضافية مع الاحتفاظ باللغة العربية وتطوير مهاراته ومواكبة العصر.
 

هيئة أعضاء التدريس جامعة عين شمس أستاذ علم النفس التربوي الثانوية العامة مرحلة التعليم المحاضرات الجامعات المصرية

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