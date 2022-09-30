عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام خمس وثلاث سنوات

نتيجة تنسيق الدبلومات
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنــــا .

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها اليوم أنها  تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المُدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المُستدامة، فقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 24/9/2022.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط  نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

اضغط هنا لمعرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، التي تم الاعلان عن عن طريق موقع التنسيق الالكتروني التي حددته وزارة التعليم العالي .

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 هي موقع التنسيق الالكتروني والتي يمكن من خلال معرفة نتيحة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لـ تقليل الاغتراب التحويلات حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022.

أوضحت وزارة التعليم العالي قواعد التحويل بين الكليات الجامعية وهي كالآتي :-
• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:- 

 تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022


أن يتم التحويل بين الكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
يشترط أن يكون التحويل المُناظر بين الكليات والمعاهد في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.
يجب الالتزام بجميع قواعد التوزيع الجغرافي.
استيفاء الحد الأدنى في الكلية المراد التحويل إليها عند التحويل غير المُناظر في حدود النسبة المقررة.
لا توجد أي تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمدة مرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يراد التحويل إليها "مثل لاجتياز لاختبار القدرات".
تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات التلميذ.
يتم تحويل الطالب مرة واحدة في حدود الحد الأدنى للمعهد أو الكلية المراد التحويل إليه والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية نتيجة تنسيق الدبلومات موقع التنسيق الإلكتروني موقع التنسيق التنسيق الالكترونى رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

الأرز رخص| التموين تزف أخبارًا سارة للمواطنين بشأن السلع

منى الشاذلي تكشف سرًا عمره سنة ونصف يخص هشام سليم | فيديو

تجردت من الرحمة أم أنها محقة.. أم تلقي بطفليها في الشارع| تفاصيل

الذهب رخص | مفاجأة بشأن الأسعار اليوم الجمعة

عقب فسخ تعاقده.. يوسف بلايلي يقترب من الأهلي بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

الدولية للطاقة الذرية توافق على القرار المصري بتطبيق نظام الضمانات بكافة دول الشرق الأوسط

واتساب يقدم 5 خصائص جديدة لمستخدميه

صفر كبير لإخوان المغرب.. تفاصيل السقوط المدوي لـ العدالة والتنمية فى انتخابات جزئية

التحسين في الثانوية العامة| حجازي ينفي تطبيقه بطريقة التسعينيات ويشرح شكله الجديد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

هل الغسل يوم الجمعة فرض أم سنة؟.. واجب على هذا الشخص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان جريئة و ملفتة...ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

توقف عن شرائه فورا| طبيب يحذر من حواوشي الشارع.. سر خطير وراء مذاقه

ميرهان حسين بإطلالة جذابة على إنستجرام

هددتها داعش.. شاهد كيف تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز

فيديو

بيحب الكشري.. سفير بريطانيا يتحدث عن دور مصر المحوري في المنطقة.. فماذا قال

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ