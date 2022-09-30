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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر فرصة لطلاب الدبلومات الفنية للتقدم لتقليل الاغتراب والنتيجة من هنا

تقليل الاغتراب للدبلومات
تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لـ تقليل الاغتراب التحويلات حتى اليوم الجمعة الموافق 30/9/2022.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

أوضحت وزارة التعليم العالي قواعد التحويل بين الكليات الجامعية وهي كالآتي :-
• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:- 

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022


أن يتم التحويل بين الكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
يشترط أن يكون التحويل المُناظر بين الكليات والمعاهد في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.
يجب الالتزام بجميع قواعد التوزيع الجغرافي.
استيفاء الحد الأدنى في الكلية المراد التحويل إليها عند التحويل غير المُناظر في حدود النسبة المقررة.
لا توجد أي تحويلات ورقية.

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موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

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رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام خمس وثلاث سنوات

التحويل يكون لمدة مرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يراد التحويل إليها "مثل لاجتياز لاختبار القدرات".
تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات التلميذ.
يتم تحويل الطالب مرة واحدة في حدود الحد الأدنى للمعهد أو الكلية المراد التحويل إليه والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط  نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

اضغط هنا لمعرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، التي تم الاعلان عن عن طريق موقع التنسيق الالكتروني التي حددته وزارة التعليم العالي .

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 هي موقع التنسيق الالكتروني والتي يمكن من خلال معرفة نتيحة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنــــا .

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها اليوم أنها  تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المُدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المُستدامة، فقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 24/9/2022.

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