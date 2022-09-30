مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. الحنين إلى الماضي بذكريات مدارس زمان| نوستالجيا

ساعات قليلة ويبدأ موسم دراسي جديد، وتعود معه ذكرياتنا، التي كلما جاءت على مخيلتنا طرحت مقارنة بين المدارس زمان والآن، فكل شيء تغير وتأثر بتطور الزمن، فلا شيء يظل كما هو، فالاستعدادات لأول يوم والأزياء الخاصة بالزى المدرسى، حتى رحلة البحث عن الأدوات المدرسية تغيرت معالمها فالسوشيال ميديا حلت محل الفجالة.

يستعد كل بيت مصرى قبل شهر أو أكثر من بدء العام الدراسى، فيبدأ كل بيت مصرى فى رفع حالة الطوارئ لاقتحام ماراثون العام الدراسى الجديد، من تحضير الزى المدرسى وانطلاقاً إلى شراء أغراض المدرسة والأدوات التي يحتاجها كل طالب فى مختلف المراحل الدراسية لا يوجد على مائدة تفكير كل أسرة مصرية غير ترتيب ذلك الأمر فى الفترة التى تسبق بداية العام الدراسى.

فحرص موقع "صدى البلد" على استعادة ذكريات استعدادات وتحضيرات المدرسة في السنوات الماضية مقارنةً للتطور الكلي في شكل التحضيرات للمدارس الذى حدث فى السنوات الحالية.

كيس السندوتشات - اللانش بوكس

لا تخلو حقيبة أى طالب مصرى من كيس السندوتشات البلاستيكى الذى يحتوى على سندوتشات أغلبها متشابهة بين جميع الطلاب وتبحث عن وسيلة للخروج من بين زحام الكتب والكراسات فى الحقيبة، وكانت تحتوى السندوتشات على الجبن وخاصة الجبنة بالطماطم وسندوتش المربى الذى لابد أن يصيب الكتب ببعض البقايا أما الطالب الذى كان يجلب معه سندوتشات اللانشون والبسطرمة كان يعتبره بقية أصدقائه من "أولاد الذوات" فى لافتة كوميدية بين الطلاب وبعضهم.

الزمزمية المدرسية

وعن زمزمية المدرسية التى أصبحت جانباً من تاريخ أغراض كل طالب مصرى استبدلت الأسر المصرية الزمزمية ذات الشكل المعتاد على أعيننا بالزجاجات الملونة للمياه والتى تواجدت بأشكال كثيرة وتصميمات دائمة التطور فى فترة قصيرة من الزمن.

شنطة الظهر - شنطة الجرار

أما عند الحديث عن تغير شكل الشنط المدرسية فإن الأمر سيختلف تماماً إذا حدث تغيير جذري في شكل حقائب المدرسة بعد أن كانت تحمل على الظهر أصبحت حقائب المدرسة المزودة بالجرار هى المسيطرة على حقائب المدرسة التى يفضلها الطلاب.



استدعاء ولى الأمر - جروب الواتس أب

حتى شكل متابعة سلوك الطالب وتقييمه تغيرت فى الآونة الأخيرة فكان فى السنوات الماضية استدعاء ولى الأمر هو الرادع الذي يخشاه كل طالب أما الآن أصبحت جروبات أولياء الأمور والمدرسين على واتس آب هى المسيطرة فتقوم كل مدرسة بعمل مجموعة على تطبيق واتس آب للتواصل وتقييم الطلاب و التناقش فى مختلف الأمور والشكاوى.

المريلة - اليونيفورم

تغيرت تحضيرات الزى المدرسى بشكل كامل بين السنوات الماضية وبين الآونة الأخيرة فكان لا يخلو أى بيت مصرى من مريلة المدرسة للبنات والقميص والبنطلون للأولاد والشراب الأبيض ذو الكرانيش الذي تفرح به كل فتاة وتنتظر بداية الدراسة حتى ترتديه على الحذاء البناتى الأسود، ولكن لم يعد هذا هو الشكل المعتاد للزى المدرسى فأصبح التى شيرت الكاجوال والبنطلون هو الشكل السائد للأولاد والبنات فى الزى المدرسى الآن.

إلى جانب الزى المخصص بالحصة الرياضية والذى أصبح شرطاً أساسياً لحضور حصة الألعاب وهو عبارة عن تى شيرت أبيض وبنطلون مخصص للتمارين الرياضية كما فعلت الكثير من المدارس فى الآونة الأخيرة.

تبدأ غدا السبت، الدراسة في مدارس 12 محافظة، لا تطبق إجازة السبت وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

بينما تنطلق الدراسة بعد غد الأحد ، في مدارس باقي المحافظات التي تطبق اجازة السبت وهي محافظات : “ القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، القليوبية، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، دمياط ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح” .

وبالنسبة لشكل العام الدراسي الجديد، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال قناة "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.