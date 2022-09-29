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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محاضرة للتوعية بأمراض القلب وطرق الوقاية ضمن احتفالية طب عين شمس.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم اليوم كلية الطب جامعة عين شمس محاضرة للتوعية بأمراض القلب وطرق الوقاية ضمن احتفالية طب عين شمس وياتي ذلك في إطار احتفالية كلية الطب والمستشفيات بجامعة عين شمس باليوم العالمى للقلب .

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وتحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتوره غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أسامه منصور  القائم بعمل عميد كلية الطب ، وتحت إشراف  الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

ويعقد محاضرة لتوعيه العاملين بكلية الطب والجامعة والكليات التابعة لها بأمراض القلب وأعراضها وكيفية الوقاية منها ، وذلك اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر في تمام الساعة 10:00 صباحا ، بمدرج أ.د. البنهاوي بكليه الطب.

يذكر أن  منظمة الصحة العالمية تحتفل يوم 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمى للقلب والتوعية ضد المخاطر التي تؤدى إلى تعريض حياتنا للخطر، حيث تقف الأمراض القلبية الوعائية وراء حدوث معظم الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

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