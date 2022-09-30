تعميم تجربة نشر المعرفة والابتكار على الجامعات المصرية والعربية.. تفاصيل

استقبل الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، بقصر الزعفران ، الدكتور هانى تركى كبير المستشارين التقنيين والمدير الإقليمي لمشروع المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لبحث سبل التعاون بين مشروع المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ، والدكتور أيمن فريد مدير مركز التوظيف بالجامعة .

وخلال اللقاء أوضح أيمن صالح، أن هناك تعاون مرتقب بين جامعة عين شمس ومشروع المعرفة الإقليمى والذي يمثله الدكتور هانى تركي وهو المسئول عن المشروعات الخاصة بالمعرفة فى العالم العربي ونشر المعرفة والابتكار وربط ذلك بسوق العمل والاقتصاد.

وأضاف أن ذلك يمثل بداية للتعاون مع الأمم المتحدة فى هذا المجال وستكون البداية بالدول العربية ثم الأفريقية وسيكون هناك تعاون كبير مع جامعة عين شمس لتنفيذ هذا المشروع .

جاء اللقاء عقب الزيارة التى قام بها د.هانى تركى لمبنى الابتكار وريادة الأعمال I hub ، وقد أشاد بالمجهودات المبذولة فى مركزى التوظيف وريادة الأعمال بالجامعة، ووصفه بالمجهود المشرف والفريد والنادر وجوده في الكثير من الجامعات المصرية والعربية.

نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا يستقبل مدير مشروع المعرفة العالمي التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لبحث سبل التعاون

نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا يستقبل مدير مشروع المعرفة العالمي التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لبحث سبل التعاون

نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا يستقبل مدير مشروع المعرفة العالمي التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لبحث سبل التعاون

نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا يستقبل مدير مشروع المعرفة العالمي التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لبحث سبل التعاون

وقال: “سنحاول جاهدين من خلال مشروع المعرفة العالمى التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى أن نقوم بتعميم هذه التجربة على الجامعات المصرية والعربية لأن ذلك نموذجا فريد يجب على كل الدول العربية والجامعات أن تستفيد منه”.

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفه مع نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث وتم طرح العديد من المشروعات المشتركة بين مشروع المعرفة الاقليمي وبين جامعة عين شمس والذى يمكن من خلاله ان نفيد الشباب في مصر والعالم العربي ، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المشروعات هو تأهيل الشباب لسوق العمل خاصة اذا كان شباب مؤهل ولديه فكر جديد ومتميز مثل شباب جامعة عين شمس.