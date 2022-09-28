طب عين شمس ترحب بالطلاب الجدد دفعة 2022-2023

نظمت كلية طب بجامعة عين شمس بمشاركة اتحاد طلاب الكلية حفلا ترحيبيا للطلاب المستجدين دفعة 2022-2023 علي مدار 3 أيام ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور أسامة منصور القائم بعمل عميد كلية الطب ، الدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة .

بدأ الحفل بكلمة الدكتور أسامة منصور عميد كلية الطب والتى رحب خلالها بالطلاب الجدد و شرح لهم اهمية البحث العلمي للطبيب و اهتمام الطبيب بكل المجالات العلمية و الثقافية و كيفية التواصل مع المريض و ان كلية طب عين شمس توفر كل الوسائل الدراسية و البحث العلمي و التعليم و انهم دفعة مميزة و العمل مع بعض علي تحسين مستوي الكلية و كافة المعلومات موجودة علي موقع الكلية.

كما رحبت الدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، بالطلاب الجدد و قدمت لهم بعض النصائح في الاهتمام بالدراسة و الاهتمام بالنواحي الثقافية المختلفة و المشاركة في الانشطة الطلابية.

كذلك رحبت أ.د. هالة سويد وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالطلاب الجدد وقدمت لهم شرحا لكيفيا تطوير وتجديد الكلية للمدرجات و المعامل لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للدراسة لجميع الطلاب والمحافظة علي الكلية.

و القت ا.د. دينا عباس الاستاذ بقسم طب المجتمع و البيئة و طب الصناعات محاضرة عن البيئة المثالية و التغيرات المناخية و النظام البيئي و تلوث البيئة و كيفية المحافظة علي البيئة .

شهد الحفل لفيف من السادة رؤساء الاقسام و السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.