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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب عين شمس ترحب بالطلاب الجدد دفعة 2022-2023

حفل ترحيبي للطلاب
حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023

نظمت كلية طب بجامعة عين شمس بمشاركة اتحاد طلاب الكلية حفلا ترحيبيا للطلاب المستجدين دفعة 2022-2023 علي مدار 3 أيام ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور أسامة منصور القائم بعمل عميد كلية الطب ، الدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة .

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بالصور.. رئيس جامعة عين شمس يشهد حفل تخرج الدفعة 23 لكلية الحاسبات والمعلومات

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بدأ الحفل بكلمة الدكتور  أسامة منصور  عميد كلية الطب والتى رحب خلالها بالطلاب الجدد و شرح لهم اهمية البحث العلمي للطبيب و اهتمام الطبيب بكل المجالات العلمية و الثقافية و كيفية التواصل مع المريض و ان كلية طب عين شمس توفر كل الوسائل الدراسية و البحث العلمي و التعليم و انهم دفعة مميزة و العمل مع بعض علي تحسين مستوي الكلية و كافة المعلومات موجودة علي موقع الكلية.

كما رحبت الدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،  بالطلاب الجدد و قدمت لهم بعض النصائح في الاهتمام بالدراسة و الاهتمام بالنواحي الثقافية المختلفة و المشاركة في الانشطة الطلابية.

كذلك رحبت أ.د. هالة سويد وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالطلاب الجدد وقدمت لهم شرحا لكيفيا تطوير وتجديد الكلية للمدرجات و المعامل لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للدراسة لجميع الطلاب  والمحافظة علي الكلية.

و القت ا.د. دينا عباس الاستاذ بقسم طب المجتمع و البيئة و طب الصناعات محاضرة عن البيئة المثالية و التغيرات المناخية و النظام البيئي و تلوث البيئة و كيفية المحافظة علي البيئة .

شهد الحفل لفيف من السادة رؤساء الاقسام و السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023
حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023
حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023
حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023
حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023
حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023
حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023
حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023
حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023
حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023
كلية طب جامعة عين شمس اتحاد طلاب الكلية حفل ترحيبي للطلاب المستجدين دفعه 2022-2023 الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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