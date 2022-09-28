ندوة عن التغيرات المناخية بـ تمريض عين شمس

تنظم كلية التمريض جامعة عين شمس ندوة بعنوان " التغيرات المناخية ...البصمة الكربونية ...جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء " لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالكلية.

الندوة تأتي تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،والدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،و الدكتور . سحر موسي عميد الكلية ،وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 2022/10/4 الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة المؤتمرات بالكلية.



وتحاضر بالندوة الدكتورة آمال ثابت مدرس علم الحشرات بقسم العلوم الزراعية البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة .

شارك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في الندوة التي نظمها المركز الثقافي البريطاني بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بعنوان " ورقة السياسات لتأثير التغير المناخي على الصحة والسياسات الصحية" .



وفي هذا السياق صرح أ.د. محمود المتيني أن هذه الندوة الهامة تم الإعداد لها من قبل فريق بحثي مصري بريطاني يضم تحالف ممثل للجامعات المصرية وآخر ممثل للجامعات البريطانية، لافتاً أن مخرجات هذه الندوة سيتم وضعها على مائدة متخذي القرار ضمن فاعليات قمة المناخ COP 27.



وأضاف أن جامعة عين شمس حرصت على تنظيم العديد من الفاعليات الهامة في إطار التحضير لاستضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن مهرجان استقبال العام الجامعي والذي تنطلق فاعلياته السبت المقبل بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيشهد باقة من الأنشطة والفاعليات التي تتواكب مع استعدادات مصر ومؤسساتها المختلفة لاستضافة هذا الحدث العالمي الهام.