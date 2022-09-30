أخبار التعليم..بدء الدراسة بـ 12 محافظة غدا..التحسين في الثانوية العامة| حجازي ينفي تطبيقه بطريقة التسعينيات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بدء الدراسة في 12 محافظة غدا

تبدأ غدا السبت، الدراسة في مدارس 12 محافظة، لا تطبق إجازة السبت وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

التعليم تنفي إلغاء إجازة السبت بالمدارس وتؤكد بدء الدراسة بـ12 محافظة غدا

إلغاء إجازة السبت في المدارس خبر تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة غدا السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام خمس وثلاث سنوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنــــا .

التحسين في الثانوية العامة| حجازي ينفي تطبيقه بطريقة التسعينيات ويشرح شكله الجديد

التحسين في الثانوية العامة موضوع شغل الكثير من طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم خلال الساعات السابقة ، بعد ان انتشرت في وسائل الاعلام انباء عن عودة التحسين في الثانوية العامة على لسان وزير التربية والتعليم.

وزير الاتصالات يشارك في ندوة مصر الرقمية بالموسم الثقافي لجامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "مصر الرقمية ... التحول إلى مجتمع رقمي متكامل" وذلك ضمن فعاليات "الموسم الثقافى للجامعة" بمشاركه الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جامعة القاهرة تنتهي من كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 المقرر له أول أكتوبر حيث تستقبل الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد.

لتعزيز التقدم التعليمي وزيادة التفاهم الثقافي.. عاشور يستقبل مدير مكتب فولبرايت بالقاهرة

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الهيئة والوزارة، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. عبير الشاطر مساعد نائب الوزير لشئون الجامعات، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس،

محافظ أسيوط يوافق على 381 طلب إجازة و162 ندب وإعارة للعاملين بالتعليم

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اعتماده بالموافقة على طلبات الإجازات والندب والإعارة لبعض العاملين مراعاة للبعد الإنساني وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة.