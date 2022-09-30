المكان واحد والوشوش متقابلتش .. مناسبة تجمع بين أسما شريف منير وطليقها

حرصت أسما شريف منير على التواجد أمس في احتفالية منصة شاهد مع أحد أصدقائها، وجمعت الصدفة بينها وبين طليقها محمود حجازي الذي تواجد في نفس المكان ولكنهما لم يلتقيا وجها لوجه وكأنهما غريبان عن بعضهما.

وعلى جانب آخر حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وشاركت أسما شريف منير صورة نادرة من طفولتها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت أسما شريف منير على الصورة كاتبة: “ده انا وأنا صغيرة شبه لارا أوي صح؟”.

وكانت قد وجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة إلى والدها الفنان شريف منير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت أسما شريف منير صورة بصحبة والدها، وعلقت عليها كاتبة: “لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي”.



وأثار الفنان شريف منير، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلغاء متابعته لابنته أسما شريف منير، عبر موقع السوشيال ميديا «إنستجرام».