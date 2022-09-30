عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المكان واحد والوشوش متقابلتش .. مناسبة تجمع بين أسما شريف منير وطليقها

أسما شريف منير وطليقها
أسما شريف منير وطليقها

حرصت أسما شريف منير على التواجد أمس في احتفالية منصة شاهد مع أحد أصدقائها، وجمعت الصدفة بينها وبين طليقها محمود حجازي الذي تواجد في نفس المكان ولكنهما لم يلتقيا وجها لوجه وكأنهما غريبان عن بعضهما.

وعلى جانب آخر حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وشاركت أسما شريف منير صورة نادرة من طفولتها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

بعد طرده من القهوة.. زفة بلدي لمحمد رمضان في الإسكندرية

صورة ابنها.. سر الخرزة الزرقاء في سلسلة أمل إبراهيم بعد اعتزالها

وعلقت أسما شريف منير على الصورة كاتبة: “ده انا وأنا صغيرة شبه لارا أوي صح؟”.

وكانت قد وجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة إلى والدها الفنان شريف منير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت أسما شريف منير صورة بصحبة والدها، وعلقت عليها كاتبة: “لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي”.


وأثار الفنان شريف منير، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلغاء متابعته لابنته أسما شريف منير، عبر موقع السوشيال ميديا «إنستجرام».

أسما شريف منير أمل إبراهيم أسما شريف منصة شاهد الفنان شريف منير محمد رمضان في الاسكندرية محمود حجازي شريف منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمها لقيتها في الغسالة.. مصرع طفلة في حادث مؤسف بـ العياط

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

سرقوا شرفها وشقوا بطنها .. ضباع المنصورة التهموا ابنة عمهم بخطة أفعى

معندناش زيه.. فرج عامر يطالب بضم لاعب نيوكاسل لمنتخب مصر

موضوعات متعلقة

بعد أنباء انفصالهما.. تصرف صادم من زوج نسرين طافش

أخبار الفن.. أحمد عز خارج موسم رمضان.. ونور اللبنانية تنضم لأسرة مسلسل ألف ليلة وليلة

صاحبة أغنية اعتبره قلب وراح.. سمية درويش تعود إلى الساحة بفستان أنيق

ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصة عمر وسلمى من جديد.. فيديو

تأجيل أحدهما والإبقاء على الآخر.. حكاية مروان موسي مع حفلات نهاية الموسم

بعد الوصول لـ 10 ملايين مشاهدة.. محمد رمضان يحتفل بنجاح دوشة

بعد تصدر التريند.. مفاجآت بالجملة في الحقلة الـ13 من مسلسل اسمعني

العرض في 2023.. أحمد فهمي ينتهي من تصوير مستر إكس

ترشيحاتنا

احتفالية ضخمة بموسكو لضم مناطق أوكرانية.. ورد فعل جنوني بعد ظهور بوتين

يوم تفوق المهندس المدني.. الحكومة في المقدمة والأوائل يزيِّنُون الاحتفالية|40 صورة وفيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

حبس وغرامة 50 ألف جنيه | احذر الاتجار بالبشر

امتناعها عن تسلم الإعلان الأبرز|حالات يحصل فيها الزوج على موافقة زوجته الأولى بالتعدد

المكان واحد والوشوش متقابلتش .. مناسبة تجمع بين أسما شريف منير وطليقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. إطلالة جذابة لـ ركين سعد | صور

بـ المجوهرات .. ظهور لافت لـ مايا دياب في أسبوع الموضة بباريس

بعد فضحها متحرشًا .. سالي عبد السلام تعلن ارتباطها | شاهد

تشبه العروس.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

الرجالة كانوا بيتخانقوا عليا.. وفاء مكي تتحدث عن اسرارا فى حياتها وتبكى على الهواء

الغرب يحاول تدميرنا .. بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية لـ روسيا | فيديو

لن يقل عن 2700 جنيه.. تفاصيل رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

إلحق اشتري.. هبوط كبير في أسعار الذهب بالأسواق.. والدولار مرتفع في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ