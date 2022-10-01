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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتكبر وتخمس.. سالى عبد السلام برفقة خطيبها فى أول ظهور لهما|شاهد

سالى عبد السلام و
سالى عبد السلام و خطيبها

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام ، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام ،تعلن ارتباطها.
 

وظهرت الإعلامية سالي عبد السلام باطلالة انيقة و مميزة مرتدية فستان ابيض طوله متوسط مطرز بالفضى.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الإعلامية سالي عبد السلام على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلاعلى كتافيها.


 

وعلقت على الصورة قائلة": حبيتك .. و بحبك .. وهحبك على طول..وهتعرفوا هو مين و بيشتغل ايه وكله قريب بإذن الله..بس طالبة منكمدعوات كتير اوى ..بارك يا رب لنا وبارك علينا و اجمع بيننا فى خير ..اللهم_بارك #اللهم_امين ..سكينة و مودة و رحمة طول العمر يا رب..رزقت حبه ..ان بعد الصبر جبر… انت رزقى يا مؤمن اللهم بارك..
 

وتعرضت الإعلامية سالي عبد السلام للتحرش داخل سيارتها وهي تحتسي مشروبا من احدي الكافيهات و نشرت فيديوعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

حيث قام أحد الأشخاص بسؤالها عن شاحن للهاتف وعندما رفضت حاول مضايقتها محاولا إدخال رأسه من نافذةسيارتها .

 

وعلقت سالي عبد السلام علي الفيديو قائلة : مش هنسيبكم ، ده واحد وانا قاعدة من شوية فى العربية ومنزلتش حتىبشرب كوفى انا و ريم صاحبتى فى البنزينة اللى جمب بيتى جه يستظرف "معاكى شاحن؟؟" رديت بكل ادب لا،وداخلبدماغه يشوف ،بعدها انتى متضايقة لية،قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى ،لااااا متكلمنيش كدة،قولتله اتفضلمن هنا مفيش ، ولسه هيقل ادبه و يستظرف تانى صورته فيديو ،لما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالةبقيت بتقوله هو معلش.


وتابعت : السؤال هل هو العادى إن أى حد ممكن يكلم بنات ويستظرف و يدخل جوا العربية 

وعايزنا نسكت، ليه!!!؟؟؟ احنا حصلنا ايه؟؟؟، ا ع ق ٧٤٣١ دا  رقم عربيه انا هعرف أجيب حقى إن شاء الله

واختتمت حديثها قائلة : السؤال بقى هو مين ده؟؟ وهلى ده عادى، فى بنات هتقبل ده عادى!! مجتمعنا شايف انه عادى؟ولما أقوله امشى ميمشيش.

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سالي عبد السلام الاعلامية سالي عبد السلام فى أول ظهور لهما

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