ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

كشف الإعلامية سالي عبد السلام، عن معاناتها مع مرض الثعلبة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها، وذلك من خلال تدوينة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك.

وكتبت سالي عبد السلام: “أنا فى الابتلاء ده من ٢٠١٧.. آخر مرة جتلى الثعلبة فى شعرى ومشيت وقالولى مش هتيجى تانى كان من سنتين نفس الشهر ده بالظبط أبريل ٢٠٢٠ عند الناس بتيجى بالواحدة.. أنا حتى فى دى ربنا بيختبرنى بزيادة.. سبحانك يا رب”.



وتابعت سالي عبد السلام: “يبتليك الله ويختبرك فى اكتر حاجة بتحبها أو كانت مميزة زمان والناس فاكرة انها زى ما هي والناس كلها بتمدحها وكانت حلوة زمان ويختبرك!!!!…”.

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