رغيف عيش وغرفة بلا أثاث|تفاصيل مأساوية لحجز أب لابنه بلا طعام بدمياط

رصدت “صدى البلد” الغرفه التى احتجز بها الطفل شهاب الذي يبلغ ٣ سنوات بقرية السنانيه بمحافظة دمياط على يد والده لمدة شهر ، بدون اثاث بالغرفه ولا الشقه، ودون طعام او شراب .

حجز طفل في غرفة بلا طعام ولا أثاث

بالدخول إلى الغرفه عن طريق الشباك حيث أنها بالدور الأرضي بأحد المناطق العشوائية بقرية السنانية بمحافظة دمياط ، نجد أن الغرفه لاتصلح للسكن الادمى ولا أن يعيش بها طفل بمفرده دون سرير او طعام باستثناء رغيف خبز يتركه له والدة يوميا.

الجيران شكوا في أمر الطفل وصرخاته

البدايه ، عندما اخدت صرخات الطفل اليومية تصل للجيران وبسؤالهم لاب الذي يأتى يوميا للشقة التى بها الطفل لمدة ساعه واخدة يوميا فجرا ، عن سبب صريخ طفل بالشقه وأيضا أين اثاث منزله واين والدة الطفل، كانت الإجابة أن والدة الطفل تجرى عملية جراحية بإحدى المستشفيات الحكوميه بدمياط ومحجوزه بها وينتظر عودة الزوجه إلى المنزل لينقل إليها الاثاث وباقي المقولات .



مع استمرار صريخ الطفل ،اشتكى الجيران مرة أخرى لاب لكن دون جدوى فقرتنا كسر شباك إحدى غرف الشقة حيث انه يسكن بالدور الأرضي وبالفعل وجدوا الطفل في حاله يرثي لها بلا سرير ولا طعام باستثناء رغيف عيش، فقاموا ببلاغ الأجهزة الأمنية وعلى الفور تم إلقاء القبض على الاب وتسليم الطفل إلى إحدى الأسر من الجيران.

كذب الأب على الجيران بأن الأم محجوزه بالمستشفى

يقول محمد المصري، أحد الجيران، بقرية السنانية، أن والد الطفل قام واستاج شقه بالدور الأرضي وكان معي طفل لايتجاوز ثلاث سنوات ولم يقم بإحضار اى مقولات للشقق ولا اثاث و انهم فوجؤا يوميا بصريخ لطفل على مدار أيام متواصله وبسؤالهم لوالده أكد انة ابنه ومعه شهادة ميلاد تؤكد ذلك وان والدته تجرى عمليه جراحيه ومحجوزه باحدى المستشفيات الحكوميه وبعد خروجها من المستشفي سيقوم بفرش الشقة

وتابع، أن الجيران شكوا في أمر الاب نظرا لكونه يترك الطفل يوميا ولا يأتى الا فجرا ولمدة ساعه وبعد أيام متواصله من بكاء وصريخ الطفل أصر الجيران على مسر شباك الغرفه لإنقاذ الطفل.

وتابع، انهم وجدوا الطفل ينام على الأرض بلا سرير او اى اثاث بالغرفه وبلا طعام أيضا باستثناء رغيف عيش مبلول بالماء وهو غذاء الطفل يوميا وقاموا على الفور ببلاغ الأجهزة الأمنية والتى قامت بالقاء القبض على الأب وتسليم الطفل إلى إحدى الأسر من الجيران لانه لم يستدل عل أقاربه او والدته.

وطالب من الأجهزة المعنيه وحقوق الطفل تبنى قضيه الطفل وايداعه إحدى دور الرعاية.







