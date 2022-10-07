عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حيازة مخدرات بقصد التعاطي

مخدرات
مخدرات

تضمن قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة لكل من أحرز أو اشترى أو وزع مخدرات بقصد الاتجار فيها أو التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانونا تصل لـ المشدد وغرامة 200 ألف جنيه. 

 

فى هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (١).

txt

منهم مصري.. السعودية تقبض على 135 في محاولة تهريب 64.5 طن مخدرات

txt

عذباها حتى الموت.. تاجر مخدرات وزوجته يقتلان طفلتهما في أبو النمرس

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم.

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه . 

قانون مكافحة المخدرات السجن المشدد سجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

الزمالك ينجح في قيد نجم طلائع الجيش

ترشيحاتنا

اربطوا الأحزمة .. الفيدرالي الأمريكي يستعد لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة

محيي صادق: العدو الإسرائيلي كان يتلاشى القتال الليلي مع القوات المصرية

حلمي زكي: خطة الخداع الإستراتيجي كان لها الفضل في تحقيق انتصار 6 أكتوبر

كيف تشعر بلذة الذكر .. الإفتاء تكشف طريقة بسيطة

بالاسماء.. نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

بعد رجوعه لضرتها| شاهد أول ظهور لـ بوسى برفقة زوجها

مش هتصدق.. سعر خرافي لقميص عمرو سعد في أحدث ظهور له| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند التخلي عن تناول الشيكولاتة| مفاجأة غير متوقعة

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ