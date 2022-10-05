منهم مصري.. السعودية تقبض على 135 في محاولة تهريب 64.5 طن مخدرات

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني انه القبض على مهربي مخدرات، وعددهم (135) متهمًا؛ منهم (36) مواطنًا، و(99) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (44) من الجنسية الأثيوبية، و(39) من الجنسية اليمنية، و(7) من الجنسية الصومالية، و(6) من الجنسية الإريترية، و(2) من الجنسية الباكستانية، و(1) من الجنسية المصرية.

وبحسب تصريحاته فقد نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي في مناطق: نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، في إحباط محاولات تهريب (64) طنًا و(400) كيلو جرام من مادة القات المخدر، وطن و(9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(62) ألف قرص أمفيتامين مخدر، و(425620) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهرَّبات لجهة الاختصاص.