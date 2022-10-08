لازم ألبس على الموضة.. أجرأ إطلالات شاهيناز بعد خلع الحجاب

شاركت المطربة شاهيناز جمهورها صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادلالصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت المطربة شاهيناز، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية ملابس كاجوال توب اسود أتسم باستايل كتف و كتف و بنطلونجينز مقطع وهو ما جعل اطلالتها مثيرة.

وعلق البعض من متابعيها عن ملابسها الجريئة وهو ما دفع شاهيناز للرد قائلة: لازم البس على الموضة".

وتتميز المطربة شاهيناز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزةتبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور المطربة شاهيناز بعد خلعها الحجاب.



طرحت المطربة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان "متميزة" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق «أنغامي» و عبرالمنصات الإلكترونية و«ديزر»، وعبر «سبوتي فاي». وقريبآ علي اليوتيوب.

أغنية "متميزة "، كلمات الجوكر، الحان وتوزيع اسلام مونتي.

يقول مقطع الأغنية: انا مش زيكوا مختلفة عنكوا حرقاكوا كلكوا ومني بتشتكوا عشان شايفيني انا فوق في طريقيتملي بسوق.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهما من كلمات الجوكر وألحان وتوزيع اسلام مونتي.

يذكر أن أخر أعمال النجمة شاهيناز التي تعرض حاليا، مسرحية "سمك في مية"بطولة المطربة شاهيناز، سامح يسري،منير مكرم ومن إخراج هشام إبراهيم.

تحدثت النجمة شاهيناز عن العرض المسرحي ،” سمك في مية”، وقالت :” يشرفني بوجودي وسط مجموعه من الفنانينالمحترمين الفنان سامح يسري والفنان منير مكرم واخراج هشام ابراهيم “.



واكدت شاهيناز أن :” المسرحية تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور خالد جلال والدكتور عادل عبده”.

وتابعت :” هذه تعتبر تجربتي الثانية للمسرح ولكن هذه المرة يوجد استعراض وغناء ، سيفاجئ الجمهور من الدور الذيتقدمه”.

وأضافت: ” سعر التذكره رمزي ويتيح لاي فئة دخول المسرحية ، وتفاجأت بعدد الحضور في اول ليلة عرض للمسرحيةفي جمصة ،حيث كان المسرح ممتلئ ، ونسيت تعبي اول مامسكت المايك علي المسرح”.

0B9A6F31-AF45-4194-822D-A2B6EEDD0985

AE504569-3FCA-4DE4-98EC-94DA69A42141

C24BAA81-BF54-4C87-934C-BDF8E72C8CC1

5E9B22F3-E6D0-47FF-A48A-A1F3216379AF

D8B173A0-8A34-4234-A6C8-D691FE9EDD8B

21A3F641-F15C-4C8A-A953-9E825B722D1C

A4F9A9AE-B04A-4685-BB3C-2AB6BF12CB11

1998A71F-B240-4D08-B7F3-CCFE1AE39D23

AA7E31F7-34EC-40B1-8F51-13FB2D5B9F55

B449613F-DDB6-459B-8EC9-844BA90087AA

8436D9FC-8ED3-4EF5-A004-538222840E13

B5A4A7AA-18A4-4EDB-A5A1-3E95B1542B35