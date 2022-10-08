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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي سمير غانم لـ والدها : يارب أشوفك في الجنة

صدى البلد

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم ، صورة لها تجمعها بـ والدها النجم والكوميديان الكبير الراحل سمير غانم و زوجها الفنان حسن الرداد، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها  الإعلامي رامي رضوان وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام . 

 

وعلقت ايمى سمير غانم قائلة :“ سمير حبيبي و ابويا و ابني انت السعادة في الدنيا ،يارب اشوفك في الجنة، ارجو الفاتحة ، ربنا يرحمك يا بسبوس ”. 

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إيمي سمير غانم توجه رسالة إلى والدها الراحل ..شاهد

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إيمي سمير غانم تنفي وجود صفحة لها على الفيسبوك

إيمى سمير غانم ومسلسل سوبر ميرو 

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل «سوبر ميرو» والذي شاركت فيه بجانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلى صعيد السينما، كانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «عشان خارجين»، والتي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وطاهر أبو ليلية، وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.

سمير غانم بيومي فؤاد الفن إيمي سمير غانم حسن الرداد حمدي الميرغني خالد الحلفاوي

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