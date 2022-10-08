إيمي سمير غانم لـ والدها : يارب أشوفك في الجنة

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم ، صورة لها تجمعها بـ والدها النجم والكوميديان الكبير الراحل سمير غانم و زوجها الفنان حسن الرداد، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام .

وعلقت ايمى سمير غانم قائلة :“ سمير حبيبي و ابويا و ابني انت السعادة في الدنيا ،يارب اشوفك في الجنة، ارجو الفاتحة ، ربنا يرحمك يا بسبوس ”.

إيمى سمير غانم ومسلسل سوبر ميرو

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل «سوبر ميرو» والذي شاركت فيه بجانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلى صعيد السينما، كانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «عشان خارجين»، والتي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وطاهر أبو ليلية، وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.