إيمي سمير غانم تنفي وجود صفحة لها على الفيسبوك

نفت الفنانة إيمي سمير غانم، وجود صفحة خاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكدت أنه يوجد من ينتحل شخصيتها.

وكتبت عبر انستجرام: "ده مش أنا صفحة مزيفة في الفيسبوك والناس بتصدق أنه أنا وللأسف بيكتبوا كلام غريب عن لساني وأنا مليش في السكة دي اصلا.. اعملوا بلوك للصفحة دي".

في سياق آخر، سبق كشف الفنان حسن الرداد، عن موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم للتمثيل، خلال لقاء له مع برنامج Et بالعربي: "ايمي شخصية حساسة ولسه متأثرة بوفاة والديها لكن قريب جداً هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".

وعن أسباب تعرضهما لشائعات الانفصال قال: "معنديش تفسير غير إننا ثنائي محبوب عشان كدة ممكن بعض المواقع تكتب إشاعات عننا واحنا مش بنطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية وانا مبحبش اطلع ارد لأن بيطلع كلام كتير عني فمش هرد كل شوية لكن لما بتسأل برد".

يشار إلى أن إيمي سمير غانم غائبة عن الشاشة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز وتكتفي فقط بنشر صور وأدعية عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» دون أي تفاعل آخر.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل «سوبر ميرو» والتي شاركت فيه بجانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

على صعيد السينما، كانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «عشان خارجين»، والتي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وطاهر أبو ليلية، وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.