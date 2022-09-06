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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاش مايوه.. إيمي سمير غانم بإطلالة لافتة|شاهد

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

لفتت إيمي سمير غانم الأنظار في الصور بإطلالة صيفي أنيقة، حيث ارتدت كاش مايوه طويل وذا أكمام مكشوفة و اتسم بأنه مزج بين مجموعة من الألوان التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

أنتعلت إيمي سمير غانم حياء صيفي باللون الأبيض، مع حقيبة يد متوسطة الحجم تميزت بأنها مصنوعة من الخوص.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إيمي سمير غانم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها،ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.

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