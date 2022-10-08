ياسمين الخطيب تفتح النار على إعلامية لانحيازها للرجال: إيه الـ يع ده

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، منشورا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تهاجم فيه الإعلامية ياسمين عز.

وقالت ياسمين الخطيب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شيء مؤسف جداً ومثير للغثيان، أن تتحدث إعلامية على قناة مرموقة عن حسن معاملة الزوج، فتقصرها على: سيبيه يدوس على السجادة، وشيلي انتي كيس الزبالة، واديله ورك الفرخة! حاجة بلدي ومقرفة جداً".

وتابعت: "يعني يا ست لو عايزة تنحازي للرجالة عشان الترند -إللي مش هايدوم- اتكلمي عن مشاكل الرجال الحقيقية.. عن مصاريف الزواج المبالغ فيها، والطلبات إللي بتقسم ظهر الشباب، من مهر وشبكة وخلافه.. عن مشكلة الرؤية للرجال المطلقين، إللي مش بيشوفوا عيالهم أكتر من ساعة أسبوعياً في أقسام الشرطة.. اتكلمي عن المشاركة..عن المودة والرحمة.."





واختتمت كلامها قائلة: "ولو مُصرة يعني تعملي خبيرة في العلاقات الاجتماعية، وتنصحي الزوجات، انصحيهم يتفهموا الظروف.. يخفضواالنفقات.. مش يكمروا لرجالتهم نص الفرخة.. إيه الـ يع ده!".