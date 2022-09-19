رضوى الشربيني تثير الجدل من الجيم بفيديو جديد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية.

وتألقت رضوى الشربيني ، مرتديه ليجن باللون الاسود مع توب بسيط دون أكمام، ووضعت جاكيت خفيف على الحصر ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني في المكياج على وضع لمسات بسيطة من أحمر الشفاه والإيشادو الذي يكشف جمال أنوثتها.

كما اختارت رضوى الشربيني، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف رضوى الشربيني بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

وإليكم صور رضوى الشربيني

https://www.instagram.com/reel/Cis9hehKmnd/?igshid=NDRkN2NkYzU=