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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببدلة ستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة.

 

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وتألقت هيفاء وهبي، ببدلة ستان باللون البينك، ومنقوشة بالعديد من الرسومات المميزة التي تكشف جمالها، ونسقت معها توب باللون البيج لسيبرز جمال ظهورها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.

كما اختارت هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها اللافت.

ووضعت هيفاء وهبي إكسسوارات باللون الذهبي، فأختارت سلسلة حول الرقبة لإكمال ظهورها.

وإليكم صور هيفاء وهبي

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