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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت معترضة في الأول.. صفاء جلال توضح سر رفضها حجاب ابنتها

صدى البلد

تصدرت الفنانة صفاء جلال تريند جوجل بعد حلقتها مع الإعلامية ياسمين عز ؛ حيث تطرقت للحديث عن اشياء كثير منها حجاب ابنتها.

كانت الفنانة صفاء جلال ، قد ردت من قبل  على منتقديها بسبب حجاب ابنتها "سلمى"، قائلة: "لا أنا ولا بنتي غلطانين، إحنا الاتنين عاملين اللي يريحنا واللي مقتنعين بيه، مينفعش نتهاجم لأنها حياتنا"

وتابعت "جلال" خلال حديثها في تصريحات سابقة ": "الكلام الكبير اللي اتقالي بتاع وانتي يا شيخة، فين حجابك، مالهومش حق فيه، خليكم في نفسكم، مش معقولة خلصتوا مشاكلكم وباقي حجاب صفاء جلال هو المشكلة".

واستطردت الفنانة: "الحرية الشخصية والدينية لابد من احترامها، والتدين مش مختزل في الحجاب بس".

وعن رد فعلها بعد ارتداء ابنتها الحجاب، قالت صفاء جلال: "اعترضت في الأول لما كانت 15 سنة، وقلتلها صلي الأول وبعدها اتحجبي، وفعلًا اتعلمت الصلاة والتزمت في كل الفروض، وكملت العبادة بالحجاب في الآخر".

متابعة: "الالتزام بالحجاب موجود في كل الأديان السماوية، المهم نطبقه ويكون تكملة لكل العبادات والفروض".

صفاء جلال والحجاب:

كانت الفنانة صفاء جلال تعرضت لحملة انتقاد واسعة، بعدما نشرت صورة لابنتها بالحجاب، خلال تهنئتها بعيد ميلادها، مما دفع الرواد لمهاجمة الفنانة ومطالبتها بارتداء الحجاب مثل ابنتها.

صفاء جلال الفنانة صفاء جلال ياسمين عز الاعلامية ياسمين عز صفاء جلال والحجاب

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