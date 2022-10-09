كنت معترضة في الأول.. صفاء جلال توضح سر رفضها حجاب ابنتها

تصدرت الفنانة صفاء جلال تريند جوجل بعد حلقتها مع الإعلامية ياسمين عز ؛ حيث تطرقت للحديث عن اشياء كثير منها حجاب ابنتها.

كانت الفنانة صفاء جلال ، قد ردت من قبل على منتقديها بسبب حجاب ابنتها "سلمى"، قائلة: "لا أنا ولا بنتي غلطانين، إحنا الاتنين عاملين اللي يريحنا واللي مقتنعين بيه، مينفعش نتهاجم لأنها حياتنا"

وتابعت "جلال" خلال حديثها في تصريحات سابقة ": "الكلام الكبير اللي اتقالي بتاع وانتي يا شيخة، فين حجابك، مالهومش حق فيه، خليكم في نفسكم، مش معقولة خلصتوا مشاكلكم وباقي حجاب صفاء جلال هو المشكلة".

واستطردت الفنانة: "الحرية الشخصية والدينية لابد من احترامها، والتدين مش مختزل في الحجاب بس".

وعن رد فعلها بعد ارتداء ابنتها الحجاب، قالت صفاء جلال: "اعترضت في الأول لما كانت 15 سنة، وقلتلها صلي الأول وبعدها اتحجبي، وفعلًا اتعلمت الصلاة والتزمت في كل الفروض، وكملت العبادة بالحجاب في الآخر".

متابعة: "الالتزام بالحجاب موجود في كل الأديان السماوية، المهم نطبقه ويكون تكملة لكل العبادات والفروض".

صفاء جلال والحجاب:

كانت الفنانة صفاء جلال تعرضت لحملة انتقاد واسعة، بعدما نشرت صورة لابنتها بالحجاب، خلال تهنئتها بعيد ميلادها، مما دفع الرواد لمهاجمة الفنانة ومطالبتها بارتداء الحجاب مثل ابنتها.