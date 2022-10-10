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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمستنفدين والمتخلفين .. نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2022

انتهي  موقع التنسيق الإلكتروني من مرحلة  تقليل الاغتراب للطلاب (للمستنفدين والمتخلفين) من طلاب الثانوية العامة ومدارس العلوم التكنولوجيا.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 

وشدد موقع التنسيق الإلكتروني أمس أنه  سيتم غلق تقليل الاغتراب السبت 8/10/2022 الساعة الثالثة عصراً.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لمساعدة الطلاب فيما يخص عمليات التنسيق لذلك يمكن لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من الاولي والثانية معرفة نتيجة تقليل الاغتراب والمستنفدين والمتخلفين من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــــا .

قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات


كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2022 | فرصة أخيرة.. تسجيل الرغبات مفتوح للمستنفدين

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تنسيق الجامعات 2022 .. تسجيل الرغبات مفتوح الآن للمستنفدين والمتخلفين

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تنسيق الجامعات 2022.. تقليل الاغتراب مفتوح الآن لمن لم يستفد

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بشرى للطلاب.. مفاجأة في تنسيق الجامعات الخاصة 2022

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن  مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية .

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لجميع الطلاب .. نصائح للاستذكار الجيد أثناء فترة الدراسة

الأعلى للجامعات الخاصة: خصم 10%من قيمة المبلغ المدفوع كمصروفات حال سحب الملف والتحويل

 

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في قرار سابق له ينص على خصم نسبة 10% من قيمة المبلغ المدفوع كمصروفات للسنة الدراسية للطالب الذي يلتحق بأي جامعة خاصة ويقوم بسحب الملف من كليته قبل بدء الدراسة.

ويتضمن القرار خصم 50% من قيمة المبلغ المدفوع من المصروفات الدراسية للطالب في حالة سحب الملف بعد بدء الدراسة، بينما تأتي نسبة الخصم 10% من قيمة المدفوع أيضا.

وقال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه تم اتخاذ قرار بمد موعد التقديم المباشر للجامعات الخاصة، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري، موضحا أنه ليس هناك اختلاف في الحدود الدنيا المعلنة للكليات بالجامعات الخاصة، بحيث يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

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للمستنفدين والمتخلفين .. نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022

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