بشرى للطلاب.. مفاجأة في تنسيق الجامعات الخاصة 2022

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. عدد كبير من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية لم يحالفها الحظ وتلتحق بإحدى الجامعات الحكومية لذلك قرر مجلس الجامعات الخاصة استمرار أعمال تنسيق الجامعات الخاصة حتي يوم 14 أكتوبر الجاري .

وزير التعليم العالي

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

أعلن مجلس الجامعات الخاصة استمرار أعمال تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، حيث أشار المجلس إلى أن 20% من الجامعات الخاصة في تنسيق الجامعات الخاصة وصلت بها نسبة القبول إلى 100% ونسبة 26% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها أكثر إلى 85%، ونسبة 12% تزيد نسبة القبول بها عن 75%.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022



تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. وأشار الدكتور محمد حلمي الغٌر، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، إلى أن متوسط نسبة الإشغال في تنسيق الجامعات الخاصة 2022 بلغ حتى الآن 78%، وذلك قبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها مع نهاية تنسيق الفصل الدراسي الأول للجامعات الخاصة في 14 أكتوبر الجاري، وقبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها في الفصل الدراسي الثاني، حيث يُتوقع أن تصل نسبة القبول 85%.عدد المقبولين بتنسيق الجامعات الخاصة 2022

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. كما أوضح أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية معًا بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضي، بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسبة زيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. وخلال تصريحات صحفية، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي للوزارة والمتحدث الرسمي، إن المجلس وافق على مد فترة قبول الطلاب الجُدد في تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة حرصًا على مستقبلهم.

خصم 10%من قيمة المبلغ المدفوع كمصروفات حال سحب الملف والتحويل

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في قرار سابق له ينص على خصم نسبة 10% من قيمة المبلغ المدفوع كمصروفات للسنة الدراسية للطالب الذي يلتحق بأي جامعة خاصة ويقوم بسحب الملف من كليته قبل بدء الدراسة.

ويتضمن القرار خصم 50% من قيمة المبلغ المدفوع من المصروفات الدراسية للطالب في حالة سحب الملف بعد بدء الدراسة، بينما تأتي نسبة الخصم 10% من قيمة المدفوع أيضا.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وقال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه تم اتخاذ قرار بمد موعد التقديم المباشر للجامعات الخاصة، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري، موضحا أنه ليس هناك اختلاف في الحدود الدنيا المعلنة للكليات بالجامعات الخاصة، بحيث يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأكد الغُر أن هناك قرارا رسميا بتفويض رؤساء الجامعات الحكومية بتولي إدارة أعمال الجامعات الأهلية الجديدة التابعة لهم، لحين تشكيل مجلس للجامعات الأهلية الجديدة.