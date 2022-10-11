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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"مصر بلا غارمات" ندوة بكلية إعلام القاهرة ..غدا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينظم مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بجامعة القاهرة ندوة بعنوان مصر بلا غارمات "أسرة مطمئنة" غدا الأربعاء.

وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام،  وبدعم من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع ،وإشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي قائم بعمل مديرة مركز بحوث دراسات المرأة والاعلام ،وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر بلا غارمين" ومن خلال الدور المجتمعي المنوط بالمركز .


‎ويتحدث بالندوة  الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، عبد الجواد أبو كب الكاتب الصحفي، مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، وتعرض شيماء نبيل المدرس المساعد بكلية الإعلام نتائج مشروع تخرج تحت إشرافها عن الغارمات.


على الجانب الاخر ، نظمت شعبة اللغة الإنجليزية صباح أمس (10 أكتوبر)  حفل استقبال طلاب شعبة اللغةالإنجليزية،  تحت رعاية  د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و د. حنان جنيد عميد كلية الإعلام، وإشراف وتنظيم  د. نرمين الأزرق رئيس الشعبة  ود. سماح المحمدي نائب رئيس الشعبة ، وبمشاركةكوكبة من الإعلاميين من خريجي الكلية.

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وفي مستهل فعاليات الحفل ألقت د. نرمين الأزرق كلمة ترحيبية بالسادة ضيوف الحفل و طلبة برنامج الشعبة الإنجليزية الجدد والقدامى،و هنأتهم على التحاقهم ببرنامج اللغة الإنجليزية لدراسة الإعلام والذي يعد من ضمن أهم البرامج الدراسية  في كلية الإعلام جامعة القاهرة، مشيرة إلى أن برنامج الدراسة على مدار السنوات الماضية حقق العديد من الإنجازات على مستوى تسويق الكفاءات الطلابية وتصديرها إلى بيئة العمل الإعلامي.
وأوضحت رئيسة برنامج الشعبة الإنجليزية أن طلاب البرنامج على مدار السنوات الماضية حققوا العديد من التفوق على أقرانهم بين خريجي كليات الإعلام الأخرى وارتادوا سوق العمل الإعلامية، مشيرة إلى أن طلاب البرنامج تبوأوا العديد من وظائف الاعلام المهمة على مدار السنوات الماضية ما بين مذيعين ومقدمي برامج ومقدمي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المشاركة في عدد من البرامج التدريبية  التي استطاعت لفت انتباه العديد من الوسائل الإعلامية لجذب الطلاب إليها والاستفادة من مهاراتهم وكفاءتهم التدريبية في مجال صناعة المحتوى الإعلامي.

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