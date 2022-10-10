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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عمرو الليثي ضيف شرف حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الإعلام جامعة القاهرة

اعلام القاهرة
اعلام القاهرة

 تقيم شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة حفلًا كبيرًا لاستقبال الطلاب الجدد، غدًا الاثنين بقاعة المؤتمرات بالكلية.

تأتي الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية والدكتورة نرمين الأزرق رئيس الشعبة وبإشراف دكتورة سماح المحمدى نائب الشعبة.

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وصرحت حنان جنيد أنه سيتم تكريم دكتور عمرو الليثي ورئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي، وعدد من كبار المذيعين والصحفيين في الحفل كنموذج للإعلامي المثالي الحريص على مصلحة الوطن ، والاحتفالية تأتي في إطار حرص إعلام القاهرة على استضافة كبار الإعلاميين لنقل خبراتهم العمليه للطلاب وتقديم نصائح تفيدهم في تكوين شخصيتهم مستقبلا.

كما أكدت الدكتورة نرمين الأزرق أن شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام حريصة على إقامة ورش التدريب في مختلف المجالات لأن التدريب هو مقوم أساسي لتكوين مهارات طالب الإعلام القادر علي المنافسة في سوق العمل.

جدير بالذكر أن الحفل سيتم فيه أيضا تكريم نخبة من الإعلاميين وخريجي الشعبة الإنجليزية والعاملين في مجال الإعلام كما سيتم تكريم مشروعات التخرج الفائزة بجوائز في مهرجان التحول الرقمي.

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