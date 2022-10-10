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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تعلن إغلاق موقع الإرشاد الإلكتروني للطلاب.. غدًا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة إيمان هريدى عميدة  كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن موعد إغلاق موقع الارشاد الإلكتروني للطلاب بجميع البرامج.

وقالت الدكتورة إيمان هريدى، إن موقع الارشاد الالكتروني للطلاب بجميع البرامج استمر في العمل خلال هذا الأسبوع للحذف والإضافة، وهو ما أتاح الفرصة للطلاب لتعديل رغباتهم التي سجلوها بالحذف وإضافة غيرها، موضحة أنه سيتم اغلاق الموقع غدا الثلاثاء الموافق 11/10/2022 في الساعة 10 مساءا.

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يشار إلى أن جامعة القاهرة، نظمت تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين، قافلة طبية علاجية للمسنين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، في عدة تخصصات طبية تشمل أمراض الباطنة، والرمد، والعظام، والروماتيزم والتأهيل، والأمراض النفسية، وذلك بمركز رعاية المسنين بالجامعة في إطار مبادرة حياة كريمة ودور الجامعة الخدمي والتنموي، والحرص على دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

وضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والكشف وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التي تتطلب أشعة أو تحاليل أو عمليات جراحية إلى مستشفيات جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار وبمختلف السُبل، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية اللائقة بهم، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم، وتحسينها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن دور الجامعة يتسع ليشمل خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.

من جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القوافل الطبية التي تطلقها جامعة القاهرة تساهم بشكل فعال في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتوفير الخدمات الطبية المتميزة لكافة فئات المجتمع.

وأكد حرص الجامعة على تأدية القوافل لمهامها على الوجه الأكمل من خلال تجهيزها بكافة الإمكانيات اللازمة، والاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية بالجامعة في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية والتوعوية.

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