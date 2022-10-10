الأوراق المطلوبة لمعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عدد من المستندات و الأوراق المطلوبة ، لمعادلة الشهادات إذا كان المتقدم حاصل عليها من إحدى الدول العربية وتتمثل فى :

1- شهادة البكالوريوس أو الليسانس

2- بيان المقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس أو الليسانس .

3- دليل الجهة المانحة للشهادة ( جامعة - معهد - كلية و غيرها ) الجزء الخاص بشروك القيد والحصول على الشهادة و المحتوى العلمى للمقررات الدراسية .

4- بيان المواد التى تم دراستها بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة ( إن وجد )

5- شهادة الامتياز موثقة ( بالنسبة للطب البشرى - الاسنان - العلاج الطبيعى )

6- خطاب من الجهة المانحة للشهادة يفيد الانتظام بها طوال فترة الدراسة (يستثنى من ذلك الدراسة من بعد والطالب الحامل لجنسية الدولة المانحة).

7- جواز السفر بالنسبة للمصرى المتضمن كافة التأشيرات الإقامة بالدولة الموجودة بها مقر الجهه المانحة وفى حالة تعذر احضار كافة التأشيرات يكتفى استخراج شهادة تحركات من مجمع التحرير عن تلك الفترة .

المصروفات الدراسية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في قرار سابق له ينص على خصم نسبة 10% من قيمة المبلغ المدفوع كمصروفات للسنة الدراسية للطالب الذي يلتحق بأي جامعة خاصة ويقوم بسحب الملف من كليته قبل بدء الدراسة.

ويتضمن القرار خصم 50% من قيمة المبلغ المدفوع من المصروفات الدراسية للطالب في حالة سحب الملف بعد بدء الدراسة، بينما تأتي نسبة الخصم 10% من قيمة المدفوع أيضا.

وقال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه تم اتخاذ قرار بمد موعد التقديم المباشر للجامعات الخاصة، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري، موضحا أنه ليس هناك اختلاف في الحدود الدنيا المعلنة للكليات بالجامعات الخاصة، بحيث يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأكد الغُر أن هناك قرارا رسميا بتفويض رؤساء الجامعات الحكومية بتولي إدارة أعمال الجامعات الأهلية الجديدة التابعة لهم، لحين تشكيل مجلس للجامعات الأهلية الجديدة.

وقال "الغر" لـ “صدى البلد”، إن القرار قد يستمر لفصل دراسي واحد أو هذا العام الدراسي بالكامل لحين تشكيل المجلس وليس دائما، مؤكدا استعداد الجامعات الأهلية لاستقبال جميع الطلاب غدا في أول يوم دراسي لهم.