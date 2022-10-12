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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجميع الطلاب.. فرصة أخيرة للالتحاق بالجامعات 2022

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة 2022

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. عدد كبير من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية لم يحالفها الحظ وتلتحق بإحدى الجامعات الحكومية لذلك قرر مجلس الجامعات الخاصة استمرار أعمال تنسيق الجامعات الخاصة حتى يوم 14 أكتوبر الجاري .

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

أعلن مجلس الجامعات الخاصة استمرار أعمال تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، حيث أشار المجلس إلى أن 20% من الجامعات الخاصة في تنسيق الجامعات الخاصة وصلت بها نسبة القبول إلى 100% ونسبة 26% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها أكثر إلى 85%، ونسبة 12% تزيد نسبة القبول بها عن 75%.

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تنسيق الجامعات الخاصة 2022


تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. وأشار الدكتور محمد حلمي الغٌر، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، إلى أن متوسط نسبة الإشغال في تنسيق الجامعات الخاصة 2022 بلغ حتى الآن 78%، وذلك قبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها مع نهاية تنسيق الفصل الدراسي الأول للجامعات الخاصة في 14 أكتوبر الجاري، وقبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها في الفصل الدراسي الثاني، حيث يُتوقع أن تصل نسبة القبول 85%.عدد المقبولين بتنسيق الجامعات الخاصة 2022

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. كما أوضح أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية معًا بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضي، بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسبة زيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. وخلال تصريحات صحفية، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي للوزارة والمتحدث الرسمي، إن المجلس وافق على مد فترة قبول الطلاب الجُدد في تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة حرصًا على مستقبلهم.

 

قبول71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة.

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية حول إحصائيات القبول بالجامعات الأهلية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2022 /2023. 

 وأشار التقرير إلى قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام بنسبة 13% من إجمالي عدد الطلاب الناجحين بالثانوية العامة هذا العام.

وأوضح التقرير الإحصائي المقدم من السيد عطا المشرف العام  على مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد لوزير التعليم العالي تزايد نسب تقدم الطلاب للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها 12 جامعة (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، وذلك في المرحلة الأولى لتشغيل هذه الجامعات، والتي اقتصرت هذا العام على عدد محدود من البرامج الدراسية لكل جامعة من هذه الجامعات.

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