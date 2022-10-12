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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. مشهد فلكي جذاب...القمر يشاهد برفقة الأخوات السبع (الثريا).. هندسة القاهرة تنظم ندوة للتوعية بأورام الرئة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

فرصة للطلاب المصريين للدراسة في صربيا .. قدم عبر هذا الرابط

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهورية صربيا بالقاهره بتقديم ثلاث منح دراسية مقدمه للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2022/2023 .

 

مشهد فلكي جذاب...القمر يشاهد برفقة الأخوات السبع (الثريا)

تتزين سماء مصر الليلة، بظاهرة فلكية بديعية وجميلة، حين يقترن القمر مع الحشد النجمي بلايدس الأخوات السبع (الثريا)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

 

انطلاق المؤتمر الدولي العشرون لهندسة اللغة بهندسة عين شمس

تنظم الجمعية المصرية لهندسة اللغة مؤتمرها الدولي العشرين، الذي ينعقد 12-13 أكتوبر 2022، تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عمر محمد الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس والرئيس الشرفي للمؤتمر، وبرئاسة الدكتورة سلوى الرملي الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالكلية ورئيس الجمعية.

 

لجميع الطلاب ..فرصة أخيرة للالتحاق بالجامعات 2022

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. عدد كبير من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية لم يحالفها الحظ وتلتحق بإحدى الجامعات الحكومية لذلك قرر مجلس الجامعات الخاصة استمرار أعمال تنسيق الجامعات الخاصة حتي يوم 14 أكتوبر الجاري .

اليوم.. طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة بمشاركة أسرة من أجل مصر المركزية زيارة إلى معرض" تراثنا" ... "فنون من كل حته في مصر"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس.

هندسة القاهرة تنظم ندوة للتوعية بأورام الرئة

أعلن قطاعي شئون التعليم والطلاب، وخدمة المجتمع والتنمية البيئية بكلية الهندسة جامعة القاهرة عن عمل ندوة هامة للتوعية بأورام الرئة والأساليب  الحديثة للإقلاع عن التدخين.

رئيس جامعة عين شمس وزارة التعليم العالى تنسيق الجامعات مجلس الجامعات الخاصة

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