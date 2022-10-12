عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للطلاب المصريين للدراسة في صربيا.. قدم عبر هذا الرابط

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

 


أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية صربيا بالقاهرة بتقديم ثلاث منح دراسية مقدمة للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2022/2023 .

وأوضحت أن آخر موعد للتقديم : 31 أكتوبر 2022، علمًا بأنه يمكن الحصول على

وأشارت إلى أن قوائم مؤسسات التعليم العالى فى بلجراد وكراغويفاتش ونيش ونوفى ساد أكاديميات وكليات الدراسات المهنية التى أسستها جمهورية صربيا دعوة لمنح المنح الدراسية للعام الدراسى 2022-2023 فى إطار مشروع العام صربيا معلومات حول مشروع العالم صربيا التابع لوزارة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية فى صربيا استمارة التقديم

على الروابط الإلكترونية  التالية :

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20Call.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20Application%20Form.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20List%20of%20Higher%20Education%20Institutions.pdf

txt

تفاصيل استعدادات الجامعات لإجراء انتخابات الاتحاد الطلاب في نوفمبر المقبل

txt

تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في ورشة عمل بحقوق عين شمس

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ...الآن نتائج تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

txt

للمسددين للرسوم الدراسية.. بدء تسليم CD أسطوانة الكتب الإلكترونية بزراعة عين شمس

txt

علوم عين شمس تستضيف اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

txt

آثار عين شمس تشارك بورشة عمل تحديات تغير المناخ وحماية التراث الثقافي

txt

تنسيق الجامعات 2022 ..الآن نتائج تقليل الاغتراب للمستنفدين والمتخلفين

txt

جامعة عين شمس يعلن فتح باب التقدم لدبلوم إدارة نظم الجودة 

txt

جامعة عين شمس تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف

txt

قسم اللغة الإيطالية بألسن عين شمس ينظم يومًا تعريفيًا للطلاب الجدد


كما أوضحت أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبة يتم التوجه للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم بأى جهة حكومية يتم موافاتنا بموافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

مفاجأة.. الصين تكشف عن خطة أمريكية لتدمير 7 دول

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تطالب البلدان الغنية بإنهاء أزمة ديون الدول الأكثر فقرًا

حكم من توضأ لصلاة الفجر ولكن غلبه النوم

سعر صرف الدولار والعملات في البنوك اليوم الأربعاء 12-10-20222

روسيا وفنزويلا تدينان التدخل الأمريكي في شئون الدول

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 16 ربيع الأول 1444

مفاجأة مدوية .. الأهلي أقل الأندية تدعيماً للصفقات في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة شائعة على الوجه مؤشر لإصابتك بتليف الكبد .. تعرف عليها

تصيبك بالموت البطيء.. 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك

ثلاث فواكه غير متوقعة تخلصك من الجلطات في الدم.. تعرف عليها

٨ أكواب فقط.. التسمم المائى يصيبك فى هذه الحالة |احذرها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ