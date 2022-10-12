اليوم.. طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية



ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة بمشاركة أسرة من أجل مصر المركزية زيارة إلى معرض" تراثنا" ... "فنون من كل حتة في مصر"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر ، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ،والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وتنسيق الدكتورة جيهان رجب ،مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وتنظيم اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر.

يذكر أن جامعة عين شمس تشارك في فعاليات الدورة الرابعة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري بجناح يضم مجموعة متميزة من منتجات الطلاب الفنية .

وكان قد افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وانعكاسه علي مصر والدول النامية الأخري في المنطقة" المنظمة من كلية الحقوق بالجامعة بالتعاون مع لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (UNCITRAL).

أشاد رئيس الجامعة في كلمته بالجهود المبذولة من كلية حقوق لتنظيم الورشة، مشيرًا الي أهمية التعاون بين جامعة عين شمس وبين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري.

وانتقلت الكلمة الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق الذي عبر عن سعادته بكون كلية الحقوق جامعة عين شمس هي أول جامعة إفريقية تتفتتح المبادرة المنظمة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL Africa Days)، إضافة لكون كلية الحقوق الكلية المصرية الوحيدة المشاركة في هذه المبادرة، والكلية العربية الوحيدة التي تنظم فاعليتين مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، حيث ستشارك اللجنة مع كلية الحقوق في تنظيم مؤتمرها الدولي المنعقد في ٥ و٦ نوفمبر حول التنمية المستدامة.