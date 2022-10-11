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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2022.. إتاحة تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

فتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات مرة أخري (التسجيل مفتوح للمستنفدين والمتخلفين الآن ) من طلاب الثانوية العامة ومدارس العلوم التكنولوجيا بـ تنسيق الجامعات 2022.

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تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. آخر موعد لتقديم أوراق القبول

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تنسيق الجامعات 2022.. فرصة أخيرة لتقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة

تنسيق الجامعات 2022

ويمكن تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين والمتخلفين عن طريق شبكة الإنترنت، من خلال الخدمة المجانية المتاحة من خلال الموقع التالي www.Tansik.Egypt.gov.eg، من خلال الخطوات التالية:

أولا- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيا- إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي.

ثالثا- تظهر بيانات الطالب.

رابعا- الضغط على الخطوة التالية للتأكد من البيانات.

وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورا برقم 19468، كما تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

وعقب إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسحل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.

قواعد ترتيب اختيارات الطالب بعد تسجيل الرغبات

1- تحديد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

2- اختار الكلية أو المعهد عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

تنسيق الجامعات 2022 تسجيل الرغبات المستنفدين والمتخلفين طلاب الثانوية العامة موقع التنسيق الإلكتروني قواعد تقليل الاغتراب Jobs Education

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