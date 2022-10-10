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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. آخر موعد لتقديم أوراق القبول

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الخاصة 2022، لا يزال مستمرًا رغم انطلاق العام الدراسي في الجامعات، لأتاحت وزارة التعليم العالي  تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى 14 أكتوبر الجاري، ليكون آخر موعد لتسجيل الرغبات.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، استمرار التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022.

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ويمكن للطلاب الالتحاق بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 من خلال الدخول على رابط متابعة التقدم والقبول بـ الجامعات الخاصة، من هنا .

ويرصد "صدى البلد"، كل ما تريد معرفته عن تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات الخاصة 2022.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي، إتاحة تنسيق الجامعات الخاصة 2022، حتى 14 أكتوبر الجاري، ليكون آخر موعد للتقدم والالتحاق بمختلف كليات الجامعات الخاصة على مستوى أنحاء الجمهورية.

تنسيق الجامعات الخاصة المرحلة الثانية

وجاء الحد الأدنى للقبول بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 كالتالي:

كليات الطب 82%.

كليات طب الأسنان 80%.

كليات العلاج الطبيعي 78%.

كليات الصيدلة 74%.

كليات الطب البيطري 70%.

كليات الهندسة 68%.

كليات الحاسبات 62%.

كليات التمريض 55%.

كليات الإعلام 55%.

كليات الآداب 55%.

كليات التربية 55%.

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%.

كليات الإدارة والاقتصاد 55%.

كليات العلوم السياسية 55%.

كليات العلوم السنيمائية 55%.

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%.

كليات الفنون التطبيقية 55%.

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%.

كليات الزراعات الصحراوية 55%.

كليات السياحة والفنادق 55%.

كليات الآثار 55%.

كليات اللغات والترجمة 55%.

كليات الزراعة 55%.

كليات العلوم الأساسية 55%.

تنسيق الجامعات الخاصة

وتتضمن قائمة الجامعات الخاصة المتاحة في مصر:

«جامعة مصر الدولية، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوب، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة الأهرام الكندية، جامعة فاروس بالإسكندرية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة سيناء، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة النهضة ببنى سويف، جامعة المستقبل، الجامعة المصرية الروسية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، جامعة هليوبوليس، جامعة الجيزة الجديدة، جامعة دراية بالمنيا، جامعة بدر، جامعة حورس، جامعة المصرية الصينية، جامعة ميريت، جامعة سفنكس، جامعة السلام، جامعة بدر بأسيوط، جامعة الصالحية الجديدة».

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 آخر موعد تسجيل الرغبات الجامعات الخاصة 2022 كليات الجامعات الخاصة الحد الأدنى Jobs Education

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