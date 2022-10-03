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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لو مقدمتش في تنسيق الجامعات 2022.. التسجيل مفتوح الآن للمستنفدين والمتخلفين

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني أنه مستمر في فتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين من طلاب الثانوية العامة ومدارس العلوم التكنولوجيا لتسجيل الرغبات، والفرصة متاحة في هذا التوقيت لكل طلاب مصر للتقديم في تنسيق الجامعات 2022 والذي بدأ موسم الدراسة في العام الجديد حيث أن باب التقديم مفتوح دلوقتي للمستنفدين والمتخلفين.

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طريقة تسجيل الرغبات 2022

1- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

2- دخل رقم جلوسك والرقم السري والرقم التأكيدي

3- ظهور بيانات الطلب في هذه الخطوة

4- اتبع الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

5- ظهور شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

وبعد اتمام التسجيل ستظهر أمام الطالب قائمة الرغبات المسجلة ورقم الإيصال ويمكنه حفظ هذه الخطوة أو طباعة الإيصال.

قواعد ترتيب اختيارات الطالب بعد تسجيل الرغبات

1- تحديد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

2- اختار الكلية أو المعهد عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

 

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