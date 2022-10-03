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رئيس التحرير
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تعليم

خبير يوضح دور المدارس في توظيف المشروعات القومية لتنمية قيم الولاء والانتماء

طلاب
طلاب

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن اهتمام وزارة التربية والتعليم، بتفعيل دور المدرسة في توظيف المشروعات القومية فى تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب هذا العام، يمكن الطلاب من معرفة الحقائق وكيفية التعامل معها.

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انتصارات أكتوبر.. أول حصة فى مدارس الجيزة مع بداية العام الدراسي الجديد

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن وزارة التربية والتعليم تسعي إلى تربية بيئية سليمة ووضع أنشطة تفاعلية بيئية في المناهج الجديدة والعمل على ترسيخ القيم لدى الفرد وتعديل السلوكيات تجاه البيئة، في إطار تنفيذ الأهداف الرئيسية لمشروع دعم بناء القدرات الوطنية لتعزيز المشاركة العامة في المجال البيئي.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توعية الطلاب بالمشروعات القومية والتنمية المستدامة، يمكن الطلاب الحفاظ على الفصل والالتزام بالحضور وتحمل المسؤولية والانتماء والولاء لوطنهم والتعامل مع معلميهم وزملائهم بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أن لابد أن تحظى بالاهتمام فى التنفيذ لضمان نجاح وفاعلية للطلاب.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن اهتمام الوزارة علي ضرورة تبصير الطلاب بانتصارات أكتوبر المجيدة وتعميق الانتماء الوطني لديهم في اول ايام العام الجديد وأهمية زيادة الوعي لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، يأتي ضمن إبداعات وزارة التربية والتعليم فى مجال التنمية المجتمعية التي لا تنتهى ابتداء من التوعية الجماعية لكافة طلاب المدارس مرورا بحملات الاطفال كن صديقا للبيئة وعمل الندوات الثقافية والدينية لتوعية الطلاب ومن قبلهم المعلمين.

وطالبت بتطوير المناهج لتناسب الهدف المنشود واكتساب المهارات وليس الحفظ لأداء الامتحان والتوسع فى استخدام الوسائل التعليمية المختلفة من فيديوهات أو ألعاب، خاصة فى مراحل التعليم الأولى.

وأضافت أنه ينبغي الاهتمام بالأنشطة التي تجذب الطالب إلى المدرسة والحرص على تنمية مواهبه، ومراعاة البعد الإنسانى فى العملية التعليمية، مع إعطاء مساحة أكبر لعمل الاخصائى النفسى والاجتماعى بالمدرسة، والتركيز على المواطنة وتدريب الطلاب وصقل مهاراتهم وتوعيتهم بما يحميهم من الأفكار الهدامة، والسماح بحرية الإبداع والابتكار والاهتمام بالرحلات المدرسية التى بدورها تلقى الضوء على تاريخ مصر العريق.

يذكر أن العام الدراسي الجديد، انطلق وسط ترقب لـ «خطة تطوير» في المناهج ونظام الامتحانات في بعض المراحل الدراسية.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها. 

وأشار إلى أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، لافتاً إلى أهمية زيادة الوعي لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والمشروعات القومية الجاري العمل بها لزيادة ودعم روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

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