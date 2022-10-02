عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتصارات أكتوبر.. أول حصة فى مدارس الجيزة مع بداية العام الدراسي الجديد

بداية العام الدراسي
بداية العام الدراسي 2023-2022

 

 

تستقبل مدارس مصر بمختلف المحافظات، اليوم الأحد، الطلاب والطالبات، في أول يوم مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك بحضور طلابي كبير وازدحامًا من أولياء الأمور أمام الباب الرئيسي للاطمئنان على دخول أبنائهم، ومرافقتهم إلى داخل المدارس.

وانتهى طلاب المدارس بمحافظة الجيزة من أداء طابور الصباح في أول أيام الدراسة بعد ترديد النشيد الوطني.

وشددت إدارات المدارس المختلفة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المناخ الملائم للطلاب، وتشغيل أغاني وطنية خاصة مع تزامن الاحتفالات بذكري نصر أكتوبر.

txt

التعليم العالي: العام الجامعي الجديد يشهد وجود 12 جامعة أهلية جديدة و6 جامعات تكنولوجية

txt

متحدث التعليم العالي يبرز جولة الوزير اليوم.. ورسائله عن الجامعات الجديدة| فيديو

ورصدت عدسة "صدى البلد" فعاليات أول أيام العام الدراسي الجديد في عدد من المدارس، ومنها مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، وتعتبر مدرسة السعيدية أكبر مدرسة ثانوية فى الشرق الأوسط.

وشهدت مراسم طابور الصباح كلمة للطلاب عن انتصار أكتوبر المجيد، بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حيث أكدت المدرسة أن انتصار أكتوبر رسم فى عقيدة الطلاب الحفاظ على أرض مصر وترابها والتضحية من أجلها وشهدت المدرسة أيضا تحية العلم وترديد النشيد الوطنى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، فإن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا تقريبًا على النحو التالي:
 ١.بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.
 ٢.بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
 ٣.بدء الفصل الدراسي الثاني  السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.
 ٤.بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
 ٥.بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.
 ٦.بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.
 ٧.يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
 ٨.مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.
 ٩.مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.
 ١٠.أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعًا.
 ١١.تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٢.مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. 

وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

 

بداية العام الدراسي 2023-2022

IMG-20221002-WA0030
IMG-20221002-WA0030
IMG-20221002-WA0029
IMG-20221002-WA0029
IMG-20221002-WA0028
IMG-20221002-WA0028
IMG-20221002-WA0027
IMG-20221002-WA0027
IMG-20221002-WA0026
IMG-20221002-WA0026
IMG-20221002-WA0025
IMG-20221002-WA0025
IMG-20221002-WA0024
IMG-20221002-WA0024
IMG-20221002-WA0023
IMG-20221002-WA0023
IMG-20221002-WA0022
IMG-20221002-WA0022
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم محافظ الجيزة مدارس طلاب المدارس الإجراءات الاحترازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

مقتل 127 مشجعاً باشتباكات عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا.. فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: نهتم بالتعليم لأن الأمم لا تنهض إلا بطلابها المتميزين

«صدى البلد» داخل مدرسة السعيدية في أول أيام العام الدراسي الجديد

بحضور المحافظ.. طلاب «السعيدية» يؤدون تحية العلم في أول أيام الدراسة

انطلاق طابور الصباح داخل مدارس الجيزة بأول أيام العام الدراسي الجديد.. صور

أخبار التعليم| لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. اطلع على نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط.. اليوم.. بدء العام الدراسى بـ كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

توافد الطلاب على المدارس في أول أيام الدراسة.. صور

بالصور.. أولياء الأمور يصطحبون أولادهم للمدارس بالجيزة في أول يوم دراسي

لخلق أجيال واعية.. خبراء تعليم يكشفون أهمية انضباط ‏العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى.. وكيفية تعزيز الجوانب السلوكية والشخصية

ترشيحاتنا

نكسة سياسية لـ بوتين.. بريطانيا تكشف أزمة روسيا بعد الانسحاب من ليمان

الهجرة: عرض خاص للمصريين المقيمين بدولة الإمارات.. تفاصيل

اليوم بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 3»|أبرز عناوين صباح البلد

وزير الصحة يوجه برفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دراو المركزى في أسوان

أحجام مرورية بـ كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية اليوم الأحد 2 أكتوبر

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. إليك أفضل طرق الإقلاع عن التدخين

مع عودة المدارس.. طريقة عمل "دونتس" سهل

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

فيديو

ألفاظ خارجة وفوضى.. حكاية خطاب فصل في أول يوم دراسة لـ6 طلاب

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ