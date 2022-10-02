انتصارات أكتوبر.. أول حصة فى مدارس الجيزة مع بداية العام الدراسي الجديد

تستقبل مدارس مصر بمختلف المحافظات، اليوم الأحد، الطلاب والطالبات، في أول يوم مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك بحضور طلابي كبير وازدحامًا من أولياء الأمور أمام الباب الرئيسي للاطمئنان على دخول أبنائهم، ومرافقتهم إلى داخل المدارس.

وانتهى طلاب المدارس بمحافظة الجيزة من أداء طابور الصباح في أول أيام الدراسة بعد ترديد النشيد الوطني.

وشددت إدارات المدارس المختلفة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المناخ الملائم للطلاب، وتشغيل أغاني وطنية خاصة مع تزامن الاحتفالات بذكري نصر أكتوبر.

ورصدت عدسة "صدى البلد" فعاليات أول أيام العام الدراسي الجديد في عدد من المدارس، ومنها مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، وتعتبر مدرسة السعيدية أكبر مدرسة ثانوية فى الشرق الأوسط.

وشهدت مراسم طابور الصباح كلمة للطلاب عن انتصار أكتوبر المجيد، بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حيث أكدت المدرسة أن انتصار أكتوبر رسم فى عقيدة الطلاب الحفاظ على أرض مصر وترابها والتضحية من أجلها وشهدت المدرسة أيضا تحية العلم وترديد النشيد الوطنى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، فإن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا تقريبًا على النحو التالي:

١.بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

٢.بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

٣.بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

٤.بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

٥.بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

٦.بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

٧.يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٨.مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

٩.مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

١٠.أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعًا.

١١.تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٢.مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.

وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

بداية العام الدراسي 2023-2022

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